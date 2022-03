La pandemia provoca un aumento de prejubilaciones de profesores en Castellón

El número de profesores que decide anticipar su jubilación a los 60 años en Castellón ha aumentado a raíz de la pandemia. De acuerdo con los datos de la Conselleria de Educación, durante los años 2018 y 2019 se retiraron 229 docentes mientras que 2020 y 2021 lo hicieron 281, es decir, un 22% más. Asimismo, las cifras en los dos años previos al covid eran bastante similares: 115 prejubilaciones en 2018 y 114 en el 2019, mientras que en el 2020 subieron a 146 y en 2021 a un total de 135

Desde los sindicatos ANPE y CSIF señalan que «por una parte se debe a la incertidumbre que ha habido durante estos últimos años acerca de que se va a cambiar la normativa sobre la edad de jubilación anticipada para docentes». El otro tema ha sido el covid. «Muchos compañeros de cierta edad tienen a su cargo a padres o personas dependientes y, como estábamos en condiciones un poco delicadas, por ejemplo, con las ratios en Bachiller, consideraban que esto podía suponer un riesgo para ellos y las personas que conviven o cuidan», indican desde ANPE.

Por su parte, desde el sindicato CSIF señalan que la pandemia ha sido la puntilla a una situación de agotamiento y sobrecarga por todas las tareas burocráticas y no docentes que deben asumir. A ello se suma, indican, las características del alumnado, que han cambiado, la pérdida de valoración social de la profesión docente y las relaciones con estos y familias. «La mayoría en cuanto llega los 60 años se quiere jubilar y quien tiene las condiciones necesarias lo hace en cuanto cumple la edad. Como mucho, se espera a acabar el curso y hay quien ni eso. Y quien no lo hace es porque no tiene las condiciones suficientes para cobrar el 100% de la pensión o una cantidad adecuada», argumenta María Jesús Sánchez, responsable de CSIF.

Clases pasivas

A ello hay que añadir, señala la responsable de CSIF, la sensación de incertidumbre generada entre el colectivo en torno a la desaparición de las llamadas clases pasivas, que hace que profesorado que estaría dispuesto a quedarse un par de años más prefiere jubilarse ya ante la posibilidad de que desaparezca la opción de retirarse a los 60 y entonces tengan que hacerlo con 65 o 67 años.

Sin embargo, Marc Candela, del sindicato STEPV señala que el aumento es poco relevante y que el covid ha podido servir por si alguien quería aguantar un poco más acabara de decidirse. Añade que el funcionariado de carrera posterior a 2011 sí que se jubilará como el resto de trabajadores, pero la edad de retiro para los anteriores a 2011 no ha aumentado.

Según la pirámide de población facilitada por la Conselleria de Educación, los docentes mayores de 60 años en activo solo representan el 4,2% del total de la plantilla en Castellón, menos de la mitad de los veinteañeros que representan el 9,6%. En cambio, los que tienen entre 50 y 59 años suponen casi uno de cada cuatro -- 24,9%--. Más de un tercio está en los 40.

El responsable del sindicato STEPV recuerda que en los últimos años se han incorporado muchísimos profesionales al cuerpo de docentes y lo han hecho, fundamentalmente, a raíz de la pandemia porque se amplió la plantilla. En concreto, este curso, en que se ha recuperado al cien por cien la presencialidad, la plantilla docente ha aumentado en 793 personas en Castellón, mientras que en al Comunitat han sido 5.042.