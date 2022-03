Después de muchas semanas, la lluvia ha llegado por fin a Castellón. Ha sido la capital de la provincia donde, al menos hasta el momento, más agua ha caído. Han sido hasta 31 litros por metro cuadrado, según los datos que ofrecen las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Borriol y la Pobla Tornesa, con casi 26 litros, han sido otros municipios en los que las precipitaciones han sido importantes.

La lluvia ha sido bienvenida, debido al déficit hídrico que se estaba registrando en la provincia durante el 2022, y la pregunta es hasta cuándo va a durar.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra que la del martes también será una jornada pasada por agua en Castellón. Lo será especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones será del 100% en gran parte del territorio provincial, a excepción del sur.

A partir de ahí, si se cumple la previsión, la situación cambiará radicalmente para dejar paso a precipitaciones más aisladas. Y es que de una probabilidad de un 100% en Els Ports entre las 12.00 y las 18.00 horas se pasará a una del 10% entre las 18.00 y las 0.00, y lo mismo sucederá en otras comarcas.

Previsión de la semana

Eso no quiere decir que durante la semana no vaya a haber más lluvias, pero serán más puntuales y en ningún caso de importancia. Habrá que esperar al domingo para que se produzcan precipitaciones generalizadas en Castellón.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia.