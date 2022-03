Quien haya disfrutado en alguna ocasión del tesoro natural que es el Parque Natural de la Tinença de Benifassà es probable que haya repuesto fuerzas en el popular restaurante La Morena de La Pobla de Benifassà. Su gerente es Alex Becvar, un checo que lleva cuatro años en el municipio y 20 en España, y que se ha integrado a la perfección en este coqueto pueblo de Castellón. Este lunes ha cambiado los fogones y las brasas por el volante, pues ha cogido su coche para recorrer los casi 3.000 kilómetros que separan su casa de la frontera con Ucrania. El objetivo no es otro que “el de ayudar a los refugiados. No me puedo quedar de brazos cruzados”.

La intención de Alex es la de llevar ropa de abrigo, mantas y comida para bebés que ha recogido tanto en La Pobla de Benifassà como en La Senia y llevarla a la frontera para repartirla a los más necesitados. Posteriormente quiere traer refugiados a la Tinença, y de hecho confirma que ya cuenta con vecinos dispuestos a acoger a los damnificados por la invasión de Putin: "Ya tenemos al menos dos casas y posibles trabajos. Todo el pueblo se ha volcado y me ha apoyado, con una recolecta en el Ayuntamiento y los vecinos me han dado productos de primera necesidad y de primeros auxilios". Lo ideal, confiesa "sería que viniera una familia entera, pero al final tengo cuatro asientos libres en el coche para que venga quien más lo necesite". El propietario del restaurante La Morena destapa que al ser checho entiende "perfectamente el idioma ucraniano", lo que hará más sencilla su comunicación con los refugiados, y tiene un plan de viaje trazado con paradas en la República Checa y Francia "para que los que huyen de la guerra puedan descansar". El cocinero confía en regresar a su casa de La Pobla "en siete o diez días" y confía en que este no sea su último viaje: "También hay más gente dispuesta a hacerlo, aunque hacen falta también recursos". Si estás interesado en colaborar con esta causa puedes hacerlo enviando dinero por bizum a Alex en el teléfono 620415711 poniendo concepto Ayuda Ucrania: "Lo justificaré todo con tickets y si sobra algo también queremos pagar el viaje en avión a quien pueda venir".