La provincia ya está dando cobijo a los primeros refugiados de la guerra de Ucrania. A la venida de algunas familias este pasado fin de semana con vínculos en Castellón al tener a familiares o amigos viviendo aquí, se sumó la llegada del primer autobús con 44 refugiados a la Comunitat. Se trata del primero de los fletados por la oenegé Juntos por la Vida, que lleva años trabajando en la acogida de menores ucranianos. Fueron recibidos con lágrimas, abrazos, aplausos y mucha emoción.

Una de las refugiadas es Katya, que ha pasado muchos veranos en Nules y que ahora ha vuelto con su hijo de dos años y sus sobrinos. «Cuando estaba saliendo de Kiev me llamó mi marido y me dijo que ahora no tenemos nada. No tenemos casa, donde yo vivía ya no hay nada», contó esta mujer ucraniana en valenciano, lengua que todavía recuerda de sus periodos estivales en esta localidad de la Plana Baixa.

Katya, de 22 años, se reunió de inmediato, solo bajar las escaleras del autobús, con su hermano de acogida, Josep, y sus padres, tras tener que dejar atrás a su marido y su abuelo en Bucha, una localidad cercana a la capital ucraniana. «No hay ni cobertura, ni luz, ni gas, ni agua. No sé nada de nada, pero espero que estén bien», explicó, mientras lamentó cómo los combates han destrozado todos los puentes que hay en su ciudad.

«Lo primero es descansar, de momento solo quiero descansar», ha dicho Katya con su hijo pequeño al hombro. Y esto es lo que hizo ayer solo llegar a Nules.

Familia de acogida

Su hermano de acogida, con gran emoción, mostró todo su respaldo al pueblo ucraniano que ahora se encuentra en una situación difícil de imaginar. «Es súper injusto», aseguró Josep. «Se ha visto obligada a dejar a su padre y su marido. Tiene muchas ganas de venir porque viene con su hijo de dos años, y ha sufrido mucho estos días. Ha sido muy duro», remarcó. «Ella tiene un niño de dos años y yo por ejemplo que he sido padre, y me veo en su situación con un niño de ocho meses, de repente te viene una guerra y, ¿Qué haces?», agregó. «No se lo esperaban, por mucho que estuvieran los tanques en la frontera, no pensaban que esto pudiera pasar», afirmó este nulense.

«Ya sea en Ucrania, en Siria, en Irak, en Afganistán, donde sea. Me parece súper injusto que los gobernantes no sean capaces de acabar con esto, es una vergüenza», afirmó. «Los gobernantes están para solucionar las cosas y no para poner más gasolina en el fuego», ha agregado. «Si de normal a una persona ya le afecta esta situación viendo la injusticia, imagínate teniendo un vínculo tan próximo, que te envían vídeos, te dicen que hay un incendio gigante a un kilómetro y no saben qué es, o les caen bombas y no saben dónde», explicó entre lágrimas Josep.

Relación con la Comunitat

Los 14 grupos familiares que llegaron ayer a primera hora de la mañana a València están vinculados en su mayoría con la fundación por los programas de acogida familiar de menores que realiza la oenegé valenciana desde hace más de 25 años durante los veranos con niños y niñas de la zona de la catástrofe nuclear de Chernóbil, y también en los últimos años de la zona de Dombás, donde hay una situación bélica desde el año 2014.

Este autobús salió a las 12.00 horas del pasado viernes de Leópolis (Ucrania). Les costó 12 horas llegar a la frontera, cuando esta ciudad dista unos 90 kilómetros de la frontera polaca. Salieron 53 personas y llegaron 44, ya que varios de los ocupantes se han quedado en otros países europeos al tener vínculos familiares allí.

En los próximos días llegarán a València más autobuses con familias ucranianas que igualmente serán acogidas por valencianos y, de hecho, ya hay otro en camino con más refugiados. Un equipo de Juntos por la Vida se encuentra en la ciudad polaca de Pzremysl, cerca de la fronteras con Ucrania desde hace una semana, realizando ayuda de emergencia y humanitaria con los refugiados que huyen de su país, y preparando y organizando el traslado de algunas de estas familias.

Por su parte, la Asociación Niños de Ucrania de Castellón Aniukcas se encuentra en otro campamento base ubicado en la frontera entre Rumania y Ucrania con el objetivo de poder traer hasta Castellón a una quincena de niños que vienen a la provincia todos los verano en el programa de Vacaciones saludables.