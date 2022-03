"Estoy en lista de espera para recibir un trasplante. Tengo muchas ganas porque soy paciente de diálisis a domicilio. Y esto te limita la vida", añade.". Así habla Emilio Antolín, un aragonés residente en Castellón que recibe diálisis domiciliaria y quiere dar su testimonio en el día mundial del riñón. Al igual que él hay alrededor de 60 castellonenses en lista de espera para un trasplante.

Diálisis a domicilio

Emilio explica lo que es recibir la diálisis a domicilio: "Libro dos días y los otros cinco recibo la diálisis durante dos horas y media. Hace un año y tres meses que me hago yo el tratamiento renal sustitutivo con una máquina", agrega. "Yo tengo 67 años y soy jubilado, no es el caso como gente joven que está en mi situación, pero no puedo ir a ningún viaje ni a nada", añade.

La enfermedad renal

Soy enfermo renal desde hace cinco o seis años. Antes vivía en Aragón pero me vine a Castelló a vivir y tuve la suerte de tener como médico a Alejandro Pérez, que es el jefe de Nefrología del Hospital General. He estado aguantando con medicación, pero desde diciembre del 2020 ya no tuvo más remedio que hacerme la diálisis.

Somos tantos...

La mayoría esperamos un trasplante, pero somos tantos y es algo limitado y hay que ser compatible. "Tengo ya todas las pruebas hechas. El día 1 estoy pendiente de ir a la Fe a someterme a unas pruebas y el día 8 al médico de este hospital para ver la compatibilidad, como hay que hacerlo", concluye.