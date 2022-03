Las 5 reivindicaciones de los enfermos renales de Castellón en el día mundial

La asociación de enfermos renales Alcer Castalia urge agilizar las pruebas a los pacientes de la provincia de Castellón que esperan un trasplante y crear un centro de diálisis en el Hospital de la Plana. Estas son sus cinco reivindicaciones en el día mundial del riñón, que se conmemora este jueves.

La patología renal afecta a un 10% de la población adulta y su incidencia va al alza. No obstante, no todos precisan diálisis. En Castellón son más de 600 los que reciben este tratamiento sustitutivo. Azúcar, hipertensión, obesidad son factores que elevan la posibilidad. «El hombre tiene mayor riesgo», señala el presidente de Alcer, Juan Doménech. Cerca de 300 personas están ya trasplantadas.

1)Agilizar pruebas

No obstante, Doménech pidió que se agilicen los protocolos para la realización de las pruebas a los pacientes que están en situación previa al trasplante. «En la lista de espera oficial hay entre 50 ó 60 personas», señala. No obstante, esto es la punta del iceberg, ya que se calcula que alrededor del 20% de dializados precisan trasplante renal, lo que supondría unas 120. «Estos pacientes están en proceso, pero como no hay especialistas suficientes, el proceso se alarga mucho; están escondidos en los centros de diálisis y todavía no han emergido porque no se han iniciado los protocolos o se alargan», señala.

2) Cubrir la plaza de nefrólogo en Vinaròs

«Más gravoso es el caso de Vinaròs porque allí no se ha sustituido una baja maternal de nefrología con lo que los afectados tienen que desplazarse a Castelló, masificando este centro y demorando la asistencia y hace que la lista de espera de allí no emerja», añade.

Desde la Conselleria de Sanitat aseveran que están intentando cubrir la plaza a través de la bolsa, pero no hay especialistas.

3) Centro de diálisis

Por otro lado, Doménech considera que debería haber centros de diálisis en los hospitales de La Plana y en Vinaròs.

4) Nuevo hospital General

Actualmente solo está el centro de diálisis del General de Castelló y está saturado --comparten con los pacientes covid la misma sala: Todos los días hay que vaciarla, desinfectarla para que entren los pacientes covid--. «Abogamos por la apertura de un nuevo hospital porque no hay espacio físico», refleja.

5) Trasplantes en el General

Lo positivo, es que se están empezando a dar pasos para que el General pueda realizar trasplante renal, con reuniones para empezar a formar al personal y hacer la lista única de trasplantes. Sanitat prevé que sea en 2023. Desde Sanitat indicaron que el año pasado se realizaron 49 donaciones dobles de riñón.