El conflicto de Ucrania y Rusia puede generar un efecto dominó que acabe impactando en el turismo de Castellón. Lo ha explicado Javier Gallego, antes de la asamblea general del Club de Producto Introducing Castellón.

Efecto rebote

"La situación en Ucrania y con Rusia ha supuesto un grave deterioro sobre todo de los mercados internacionales. ¿En qué nos afecta a nosotros esta situación? El hecho que haya problemas en los mercados internacionales significa que los destinos nacionales que se nutren de esos mercado, como puede ser Salou, Benidorm, Costa del Sol, las islas... Si no tienen mercado internacional lo normal es que traten de captar mercado nacional; dicho de otra manera, que traten de quitarnos parte de nuestra clientela", señala Gallego. "Por tanto que haya un conflicto internacional acaba pasándonos factura a nosotros, aunque sea por efecto rebote", resume.

Previsión para 2022

Gallego señaló que 2021 fue "un año de tránsito. Fue un buen agosto pero no un buen año, ni siquiera un buen verano. Mejor que 2020, pero lejos del 2019", resume. Añade que encaraban 2022 con mucha esperanza de que fuera el año de la recuperación, pensábamos que a partir de la Semana Santa iba a coger el tono e íbamos a tener dos tercios del año muy buenos por las contrataciones de turoperadores de reserva de plazas pero finalmente, la situación en Ucrania y Rusia ha supuesto un grave deterioro de los mercados internacionales, sobre todo".

Perspectivas para Semana Santa

El representante del Introducing Castellón admite que "no es capaz de establecer cuál va a ser la situación en los próximos meses. Para Semana Santa, en el mercado español, las previsiones son buenas, pero volvemos a la incertidumbre: Si sube la gasolina, si sube la electricidad, el aceite los cereales.. tampoco sabemos si los bolsillos españoles van a tener disponibilidad económica".

Subida de costes

Otra problemática es la subida de los costes operativos fundamentalmente de la energía.

Falta de personal

Además, persiste el problema de la falta de recursos humanos, en la provincia de Castellón. "Seguimos teniendo una enorme necesidad", añade. Y las causas son multifactoriales y se deben resolver de tal forma. "Se suele decir que Castellón tiene problemas de recursos humanos porque no tiene un convenio colectivo. Es una vergüenza, demuestra que no somos el sector líder que deberíamos ser, pero eso no implica directamente que los problemas sean por falta de convenio colectivo. Tampoco es un problema de formación. Aquí hay muy buenos centros de formación, pero escasos; por otro lado tampoco es fácil si no hay gente que quiera formarse. Si la gente joven no considera el turismo como un sector atractivo es complejo. Indudablemente, la administración tiene que cambiar los esquemas, que son muy rígidos de funcionamiento, en el Servef no hay políticas imaginativas. Estamos en lo de siempre, unos contratos, unas bonificaciones y ya está. A ello se une, añade, la "enorme estacionalidad que tiene el turismo de Castellón. ¿A qué persona joven que quiere formar una familia le dice usted que le ofrece un trabajo de cinco meses al año? Durante la pandemia hemos perdido mucha gente porque se ha ido a otras empresas desde supermercados a fábrica porque le garantizaban un trabajo 12 meses al año y de lunes a viernes, cosa que no podemos ofrecer", refleja. "Estamos incluso buscando gente de fuera, ¿cómo se contabiliza eso con una tasa del 21% de paro, una parte significativa es juvenil?", abunda.

Tasa turística

En relación con la tasa turística apuntó que es "ideológica, demagógica, inoportuna, no es una tasa sino un impuesto", añadiendo que es un "insulto a la inteligencia".

Marketing

Con todo, el Introducing Club tiene previsto acciones de marketing en mercados nacionales, como Sevilla, Bilbao, posiblemente centro de España al igual que internacionales en Polonia y Hungría. Además, van a continuar con actividades de presentación en Ferias y eventos y con la plataforma de distribución. "Este año vamos a ampliar la gama de producto abriendo el área de negocios, contexto en el que el club de producto va a adquirir mayor protagonismo", añadió. "Continuaremos colaborando con Turisme Comunitat y la práctica totalidad de ayuntamientos turísticos de la provincia y el aeropuerto de Castellón y lamentablemente no podremos colaborar con el Patronato provincial", señala, indicando que no ha mostrado interés en colaborar, mostrando su malestar porque no se les haya informado, por ejemplo, de la puesta en marcha del club de producto de turismo deportivo de bicicletas.