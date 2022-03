SOS de una familia de Morella para que el hermano de su hijo salga de Kiev

José Miguel Gasulla y Anna Viol, vecinos de Morella, hacen un llamamiento a cualquier persona, entidad o oenegé que puede ayudarles a sacar a dos niños de la ciudad de Semypolky, dentro del distrito de Brovary, en la región de Kiev. Se trata de Roma, hermano de su hijo Genia, y una niña de diez años que actualmente reside con ellos. «Se encuentran en una situación terrible, la ciudad queda en el lado este de Kiev y por medio hay un río, tienen a las tropas rusas encima y ahora mismo no podemos acceder a ellos por medio de las oenegés», explica Gasulla.

Ambos viven «instalados en la impotencia» por no poder hacer más por muchos contactos y llamadas que están haciendo. «Estamos en contacto con el consulado, la embajada y contamos con el apoyo de la Generalitat a través de Joan Calabuig, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, pero ahora mismo nadie nos puede garantizar una salida para los menores. Los corredores humanitarios no son seguros, por allí no pueden salir», lamentan. La situación, según destaca el matrimonio, es crítica.

«Su vida corre peligro, si pudiésemos sacar a la familia entera no lo dudaríamos, pero nuestros objetivos modestos y los niños son lo primero ahora mismo», señalan estos morellanos.

«Tratamos la opción de pagar un taxi, algún servicio de transporte privado, pero es imposible, la situación en aquella zona es crítica». Con todo, Ana y José Miguel, espera que alguien que esté en Ucrania pueda obrar el milagro y ayude a los dos menores a llegar a la frontera con Polonia o Rumanía. Desde allí sí tendrían recursos para poder trasladarlos.

Apoyo y solidaridad

La desesperada situación que atraviesan a movido a decenas de vecinos de Els Ports que ofrecen sus viviendas para acogerlos. En esta línea, el Ayuntamiento de Morella ha dado un primer paso muy decidido para convertirse en ciudad de acogida de refugiados. En este sentido, han anunciado que ponen las viviendas municipales a disposición de las familias ucranianas que puedan llegar que, además, incluirán en el Plan de Empleo Local para integrarlas.