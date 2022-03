Desagradable episodio el que se vivió hace escasos días en un restaurante de Castelló. Pablo, un joven invidente de 29 años, acudió al establecimiento después de celebrar un acto de la ONCE junto a otros compañeros. Como es habitual estaba acompañado de su perro guía, pero para su sorpresa impidieron la entrada del animal: “Es la primera vez que me pasa. Sentí rabia e impotencia”.

Pablo recuerda que al encontrarse con la negativa de la propietaria para acceder al interior del bar llamó a la policía. Los agentes se personaron en el lugar de los hechos y avisaron al establecimiento que un perro guía, lejos de ser una mascota, es un auxiliar de movilidad fundamental para la autonomía de las personas ciegas y que, según la ley 12/2003 del 10 de abril sobre perros de asistencia de la Comunitat Valenciana, se le permite el acceso a cualquier entorno, establecimiento o transporte público o de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada. “La dueña siguió negándome la entrada pese a que la policía le avisó de que se exponía a una multa de 1.500 euros. Ella se acogía al derecho de admisión”, admite Pablo Company, que tiene pensado denunciar estos hechos y que ya ha presentado una hoja de reclamaciones en el mismo restaurante.

El joven invidente, que estudia un máster de Psicología y es coordinador de las juventudes de la ONCE a nivel autonómico, confía en que no vuelvan a repetirse episodios como este. “La dueña se negó diciendo que podía comer en la terraza por respeto a los demás clientes, cuando solo había dos personas que al ver la escena se levantaron, anularon el pedido y reprocharon la vejatoria actitud y falta de empatía”, denuncia Pablo.

La versión del restaurante

Mediterráneo se ha puesto en contacto también con el establecimiento ubicado en la Calle Sabina, nº 2 de Castelló, llamado Rostits. La propietaria, Elena, defiende su postura de la siguiente manera: “Tenemos dos salones interiores y dos terrazas, una de ellas interior. Le ofrecí ponerse en esa porque si llueve no se moja, pero solo querían dentro. Los sábados tenemos un menú con un precio más elevado y quiero que todos los clientes bien, así que no les eché, solo les pedí que cambiaran de sitio”.

Desde el restaurante, Elena critica además la actitud de Pablo y otros miembros de la ONCE: “Al final me tocará denunciarles a ellos porque no paran de ponerme malas críticas. Que no me importan porque en un año y medio aquí sé que he hecho un trabajo excelente y no a todo el mundo se puede contectar, pero quieren hacer daño y me están diciendo que soy maleducada cuando en ningún momento les hablé mal”. La propietaria del Rostits también critica la actuación de la policía de la siguiente forma: “Al comentarles la situación se rieron en mi cara. Solo pido respeto”.