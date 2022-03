"Tengo la misma ilusión y compromiso que hace 4 años"

Tras oficializar que se presentará a las elecciones para renovar su mandato como rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón desvela que se siente con la misma ilusión y compromiso que hace cuatro años al estrenar el cargo. Reivindica celeridad al elaborar el nuevo modelo de financiación y consultará a la comunidad universitaria para elaborar su próximo programa electoral.

Con la convocatoria de las elecciones, se abre una nueva etapa, ¿cuáles serían los principales logros de sus 4 años de mandato?

El principal logro ha sido cumplir con el plan de acción de gobierno a pesar de que más de la mitad de la legislatura se ha desarrollado en un contexto de pandemia. Tener clara esa hoja de ruta, definida en un proceso participativo con la comunidad universitaria, ha sido fundamental.

Entre las acciones desplegadas, hemos ampliado y adaptado la oferta académica, tanto en estudios oficiales como propios, y acabamos de aprobar la Escuela de Formación Deportiva. En materia de investigación, hemos obtenido un sello europeo de excelencia en la investigación, hemos invertido más de seis millones de euros en equipamientos e infraestructuras científicas y hemos potenciado el Espaitec como hub tecnológico y de innovación.

El ámbito de las personas ha sido otro eje estratégico en el que nos hemos volcado, dando un fuerte impulso a la estabilización de la plantilla, tanto de personal docente e investigador como de administración y servicios; apostando por la captación de talento, la mejora de las condiciones laborales y facilitando de la carrera universitaria.

En esta legislatura, se ha intensificado la proyección internacional de la UJI, que se ha plasmado con nuestra adhesión al consorcio europeo de universidades EDUC y hemos consolidado la proyección social en el territorio con programas de prácticas rurales, prácticas duales o con el nuevo modelo cultural UJI-EnCultura. Además, también hemos puesto en marcha un Punto Violeta Rainbow permanente en el campus, se ha abierto la Casa de l’Estudiantat y se han impulsado planes de digitalización, sostenibilidad, inclusión, igualdad y Agenda 2030.

Otro ámbito destacado ha sido la consolidación del campus, con un centro de investigación en robótica subacuática ya en funcionamiento, y otros proyectos en ejecución o tramitación, como la finalización de la Facultad de Ciencias de la Salud, el nuevo edificio de investigación y transferencia, el Jardí del Temps, parques solares fotovoltaicos o el futuro Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales.

¿Qué pasos va a dar de cara a la próxima campaña? ¿Va a reunir a su equipo...?

Ahora se abre un tiempo de reuniones y trabajo interno para componer una candidatura comprometida, plural y representativa de las diferentes sensibilidades de la Universitat que nos permita tener una visión de conjunto amplia, profunda y de proximidad con la comunidad universitaria. Las personas y el compromiso con un proyecto compartido son esenciales para formar un buen equipo de trabajo que nos permita afrontar los retos que supone la gestión de una institución como la Universitat Jaume I. Igualmente importante será la definición de un programa a partir de la escucha permanente que hemos mantenido estos años y de las iniciativas que recojamos en nuevas consultas.

¿Qué aspectos ha valorado a la hora de decidir continuar?

Siempre se valoran muchos elementos a la hora de tomar una decisión así. Por destacar algunos, está el reconocimiento al trabajo realizado en estos cuatro años y a la capacidad que hemos tenido de dar un nuevo impulso a la UJI, incluido el desbloqueo de algunas reivindicaciones históricas, en un contexto especialmente adverso. También constatar que es un proyecto con recorrido de futuro, y en un plano más personal, sentirme con el mismo compromiso institucional que hace cuatro años, con la misma ilusión por representar a esta comunidad universitaria y mantener la capacidad de trabajo para reivindicar aquello que creo justo para nuestra Universitat.

¿Va a hacer algún acto oficial para comunicar su candidatura o con lo expuesto a los órganos de gobierno es suficiente?

Creo que todo tiene su momento. Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en las reuniones de balance de la acción de gobierno porque considero que son un ejercicio de transparencia y de compromiso con la comunidad universitaria imprescindibles dentro del modelo de gobernanza de la UJI. Y más adelante ya definiremos las acciones e iniciativas para dar a conocer el nuevo proyecto y las propuestas con las que nos comprometeremos con la comunidad universitaria para los próximos cuatro años.

¿Cómo valora la relación con la administración autonómica?

La relación ha sido de respeto mutuo y hemos trabajado con lealtad institucional. Han sido cuatro años muy intensos en los que hemos alcanzado importantes acuerdos para la UJI, pero también un periodo en el que se quedan cosas por hacer. Desde la Universitat Jaume I hemos mantenido siempre una actitud de colaboración responsable, pero también de reivindicación. Y hemos encontrado una administración autonómica mayoritariamente sensible con nuestras necesidades y que nos ha apoyado en algunas reivindicaciones vitales para la UJI, como la autorización de la cesión de la tasa de reposición de la UPV. Hay cosas que quedan pendientes. Por ejemplo, una mayor celeridad a la hora de avanzar en el nuevo modelo de financiación. Esa falta de celeridad solo se compensará si al final tenemos un buen modelo de financiación, con indicadores actualizados y criterios de reparto objetivos, y se cumple con el compromiso de aplicarlo ya el próximo año.

¿El plan de financiación será decisivo para estos próximos 4 años de gobierno?

No es que el nuevo modelo de financiación sea decisivo para los próximos cuatro años, es que es fundamental para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema universitario público. Las universidades necesitamos una financiación suficiente y estable, porque de esa manera podremos planificar a medio y largo plazo y desplegar estrategias y políticas universitarias para prestar el servicio público de formación superior que la sociedad demanda, así como potenciar la investigación y la transferencia. Y las universidades nos comprometemos a aplicarnos la misma exigencia a la hora de rendir cuentas a la sociedad que la que pedimos para la financiación.

Posiblemente su mandato ha sido el más complicado por haber tenido que afrontar una pandemia, algo nunca antes experimentado por ningún otro rector, ¿qué balance haría? ¿Le gustaría que el próximo curso ya fuera el de la total normalización?

Sinceramente creo que cada etapa de la UJI ha sido intensa, con los problemas de la creación, al principio, de crecimiento después y con la crisis económica internacional que sufrimos desde 2008 y algunas de cuyas consecuencias todavía arrastremos. Pero es cierto que no esperábamos una pandemia como la covid, que es la única crisis que ha obligado a cerrar el campus y migrar toda nuestra actividad a un entorno virtual. No me cansaré de agradecer la respuesta de la comunidad universitaria ante esta situación y no tengo dudas que, con el paso del tiempo, se valorará en toda su dimensión la capacidad de respuesta que hemos demostrado y de la que nos debemos sentir orgullosos. Y diría que no solo es un deseo sino una necesidad, también emocional, que recuperemos la normalidad.

¿Qué retos le quedan o le gustaría alcanzar?

Hay retos que son permanentes y exigen actualización constante, como la necesidad de adaptar la oferta académica, potenciar las capacidades de investigación y la transferencia en todos los ámbitos de conocimiento y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la plantilla de personal, su estabilización, la reducación de la temporalidad y la aplicación del convenio del personal laboral. Además, la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad también son ámbitos que nos van a exigir respuestas. En todo caso, más allá de estos ejes estratégicos es precisamente a partir de ahora cuando comenzaremos a planificar acciones concretas.