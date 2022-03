Los precios se disparan en Castellón hasta el 8,9% y registran la mayor subida en treinta años

Encender la calefacción, repostar en una estación de servicio, tomar una caña, cortarse el pelo, llenar la nevera... todo está por las nubes. Los precios andan disparados y marcan un complicado devenir económico para los hogares de Castellón. La inflación continúa desatada en la provincia y en el mes de febrero el Índice de Precios al Consumo (IPC) avanzó la friolera de un 8,9%, 1,3 puntos más que la media nacional (7,6%), y la cifra más alta en 30 años. Pero es que, además, Castellón está entre las diez provincias del país con los precios más altos, un ranking que encabeza Toledo (9,7%).

La curva de la inflación se ha desbocado y lo peor de todo es que nada hace pensar que la escalada vaya a quedarse ahí, puesto que el dato al cierre de febrero tan solo recoge cinco días de la invasión rusa de Ucrania, iniciada la madrugada del 24 de febrero. Desde entonces, el combustible, el gas y la electricidad se han encarecido a un ritmo nunca visto hasta ahora.

La vida es cada vez más cara y entre los productos que más han subido destacan la electricidad, el gas y combustibles como el gasóleo o la gasolina, que en algunos surtidores de la provincia supera ya los dos euros. La energía, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado un 65% desde febrero del 2021 y es, a mucha distancia, el producto más azotado por la espiral inflacionista.

Los alimentos se han incrementado un 7% (las mayores subidas se dan en el aceite de oliva, harinas y carnes), mientras que los muebles para el hogar lo han hecho un 7,8% y los precios de los hoteles, hostales y pensiones han aumentado un 9,8%. En tasa mensual, la inflación en la provincia ha crecido un 1%.

Golpe a la economía familiar

Aunque hasta ahora la parte más visible del alza de los precios la han protagonizado sectores como el azulejo, el transporte o la ganadería, el problema tiene otras caras igualmente inquietantes, como las de las miles de familias de la provincia que, si continúa este vendaval inflacionista, no van a poder hacer frente a los pagos. «Habrá jubilados con una pensión de 600 euros al mes o familias con rentas muy bajas que no van a poder aguantar esos precios», alerta Juan Carlos Insa, secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón (UCE), quien hace hincapié en que la pérdida de poder adquisitivo es «brutal» dado que los salarios no han subido, ni de lejos, al mismo ritmo.

Más allá de que las empresas están sufriendo un alza importantísima en los costes, Insa reflexiona sobre el alza generalizado de los precios. «Pasa lo mismo que cuando llegó el euro. Al final, todo el mundo se está subiendo al carro y no hay nada que no suba».