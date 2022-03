Un 13% de los estudiantes de la UJI abandona sin terminar la carrera

La tasa de abandono en la Universitat Jaume I se sitúa en el 13,23%, según datos de la UJI. Una cifra que hace referencia a los alumnos que en los dos últimos cursos no se han matriculado en ningún estudio. Las titulaciones en las que mayor porcentaje de alumnos tiran la toalla son Arquitectura Técnica, Ingeniería Agroalimentaria y del Medi Rural, y Turismo.

No obstante, la tasa de éxito es superior a estas cifras. En concreto, la media se sitúa en el 91,9% según los últimos datos, correspondientes al primer año del covid. La más elevada se da en Ciencias de Salud (95,5%) seguida de Artes y Humanidades (94,7%). A poca distancia están los de Ciencias y Jurídicas y Económicas 92,9%. En el furgón de cola se encuentran los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, con una tasa del 85,3%.

«La principal causa de abandono es que no les gusta el grado elegido o porque no es el que esperaban» Esther Climent - Coordinadora de la Unidad de Orientación Universitaria de la UJI

Esther Climent, coordinadora de la Unidad de Orientación Universitaria, explica que los principales motivos por los cuales se abandona la carrera una vez pasado el primer curso «es porque no les gusta el grado elegido o porque no es el que esperaban». «Otros se cambian porque el grado que han hecho no era su primera opción y, por tanto, hacen un cambio para entrar al grado deseado». A su juicio, el abandono en el primer año de carrera no obedece tanto al fracaso académico. «El rendimiento tiene un mayor peso en el abandono de los estudios en cursos más avanzados», añade la coordinadora. «Por lo que nosotros detectamos en nuestro servicio, las dificultades son personales, no tanto por grados», asevera Climent.

Planificación

Las mayores dificultades del alumnado universitario a la hora del estudio están más relacionadas con la planificación y organización que con metodología de estudio. Por lo tanto, añade, «el mejor consejo sería que se planificaran y se organizaran desde el principio. Si se aprende a combinar bien el tiempo de estudio con el de ocio desde que empieza el curso, se puede llegar a todo sin grandes atracones de horas al final ni noches sin dormir», apunta la responsable de la unidad de Orientación Universitaria. No obstante, añade, «la asistencia a clase es fundamental». Otro consejo sería dejar el móvil aparcado durante el tiempo de estudio, para poder evitar la interrupción por culpa de las redes sociales.

Desde la Unidad de Apoyo Educativo se realiza asesoramiento personalizado al estudiantado que lo necesita a la hora de llevar adelante sus estudios.

La tasa de éxito se incrementó en el primer año de la pandemia. La media de las cinco universidades públicas valencianas se sitúa en el 92,9%

Según datos del Sistema Universitario Público la tasa de éxito se incrementó en el primer año de la pandemia. Así, en el curso 2018/19 la tasa de éxito de los alumnos de la UJI se situaba en el 87,4%, con lo que ha subido 4,5 puntos. La media de las cinco universidades públicas valencianas se sitúa en el 92,9%. La subida fue de 4 puntos, ya que en el 2018/19 se situaba en el 88,9%. El número de estudiantes que se presentaron a exámenes no bajó, sino al contrario, puesto que en el 20/21 se situó en el 93,8% y en el 19/20 era del 89,6%. Esto demuestra que a pesar de que durante tres meses no hubo actividad presencial, con las consiguientes dificultades, ello no mermó el rendimiento.