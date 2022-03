Una rusa en Castellón: «no quiero decir de qué país vengo, me da vergüenza»

La invasión ordenada por Vladímir Putin contra Ucrania ha puesto en el foco de la diana a su país, Rusia. Sin duda, las principales víctimas de la guerra son los ciudadanos ucranianos que están siendo bombardeados con una crueldad extrema por parte del ejército mandado por el Kremlin. Pero también hay otros damnificados directos del conflicto como son los ciudadanos rusos que no comparten las directrices de su presidente.

Algunos de ellos, los más valientes, están saliendo a las calles de Rusia para protestar contra la guerra a sus «hermanos» ucranianos enfrentándose a la detención y a las penas de cárcel. De momento, son una minoría. El miedo, pero también el respaldo a Putin mueve a otros muchos.

«Yo no quiero decir de que país vengo, me da mucha vergüenza lo que está haciendo Putin, no representa a toda la sociedad rusa»

Esta sensación de temor y de querer mantenerse en un perfil bajo la tienen algunos de los rusos que viven en la provincia de Castellón. Resulta complicado encontrar a una persona de esta nacionalidad que quiera dar su opinión con nombres y apellidos. «Yo no quiero decir de que país vengo, me da mucha vergüenza lo que está haciendo Putin, no representa a toda la sociedad rusa», señala una ciudadana afincada en la provincia desde hace una década.

También los hay que por «prudencia» y «miedo» a futuras represalias evitan dar su opinión al respecto de la guerra. A pesar de no querer hacer declaraciones a este respecto, su compromiso con los que sufren el sinsentido de la guerra no tiene fisuras. Está casada con un ucraniano y desde el momento en el que estalló la primera bomba ha estado mano a mano con él colaborando en la carga de camiones con ayuda humanitaria que han partido en las últimas semanas desde la provincia.

«La mayoría de ucranianos tiene a sus padres o abuelos que son rusos, somos un pueblo hermano, por eso, no se entiende lo que está pasando»

«La mayoría de ucranianos tiene a sus padres o abuelos que son rusos, somos un pueblo hermano, por eso, no se entiende lo que está pasando», señala, al tiempo que insiste en que no se puede criminalizar a toda una sociedad por las conductas de sus dirigentes.

De todos modos, también los hay que en privado justifican la guerra enarbolando las mentiras que Putin ha intentado hacer creer a sus compatriotas.

Padrón de rusos en la provincia de Castellón

Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay empadronados en la provincia de Castellón 654 ciudadanos rusos, aunque en la práctica el número de residentes puede ser mayor. De estos, hay una gran mayoría de mujeres, al contabilizarse 428, frente a 226 hombres.

Los lugares de residencia más habituales suelen ser localidades costeras, ya que el buen clima es uno de los principales atractivos que les hace venir hasta la provincia. Otros están aquí por cuestiones laborales.

La colonia de residentes rusos se concentra, especialmente, en Castelló y Vinaròs, aunque también hay representación en otros municipios como Benicarló, Orpesa o Benicàssim.

Alicante, una pequeña Rusia

Hace tan solo unos días la asociación Casa Rusia de Alicante alertó de que en los últimos días y a raíz de la invasión de Ucrania se han producido algunos casos de ‘rusofobia’ en colegios de la provincia, donde escolares de este país han recibido insultos y descalificaciones.

Alicante cuenta con una de las mayores colonias de rusos en España con, según datos de la asociación Casa Rusia, unos 25.000 residentes, la mayoría en Altea, Torrevieja y la ciudad de Alicante. También es numerosa la comunidad de ucranianos, unos 20.000.