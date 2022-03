Una semana de infarto para la cerámica de Castellón

La guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero, pero ha sido en esta misma semana cuando ha mostrado sus efectos con toda su crudeza. A las imágenes del horror que ocurre a las puertas de Europa se añaden los efectos en el pilar económico de Castellón, el azulejo, que se ve triplemente afectado: por los costes de la electricidad y los combustibles, el crecimiento desmesurado del gas natural y la incertidumbre por el suministro de la arcilla blanca, que procede en su mayoría del país invadido. Este es el relato de una semana negra.

El precio del gas está por las nubes

No hay actor relevante del azulejo de Castellón que no esté pendiente en todo momento de estas tres siglas: TTF. Desde los presidentes hasta los delegados sindicales. Son las siglas de Title Transfer Facility, el mercado de referencia europeo a la hora de calcular el coste del gas natural. El lunes, a las 9.30 horas, alcanzó el aterrador precio de 345 euros por megavatio hora. En marzo del 2021 su coste era de 19. «Ninguna actividad industrial puede soportar este precio», comentó a través de su cuenta de Twitter el secretario general de la patronal cerámica (Ascer), Alberto Echavarría. Además señaló que ante este panorama «hay que estar preparados ante paradas masivas de la producción, pérdida de empleos y recesión». La fuerte subida del gas empezó a ser una evidencia en junio, y la guerra no ha hecho más que agravar la situación. El brusco incremento no tiene que ver con un desabastecimiento de energía, ya que Rusia mantiene con normalidad el envío de gas a Europa. Otras son las causas, con la especulación como primera hipótesis.

La producción cae un 26% en enero

El martes se publicó el índice de producción industrial correspondiente al mes de enero. El apartado de fabricación de azulejos mostró el peor retroceso desde el inicio del covid, con un 25,7% por debajo de enero del 2021. La escalada de precios del gas hizo que un buen número de empresas prefiera alargar sus vacaciones navideñas --el gas natural llegó a los 190 euros-- y esperar. En abril del 2020 hubo un descenso mucho más fuerte, del 57%. Pero en esa ocasión no se pudo producir por mandato del Gobierno.

Cevisama resiste y mantiene fechas

El miércoles se celebró una reunión del comité organizador de la feria Cevisama. Parte de los asistentes lanzó la posibilidad de cancelar la edición, debido a los malos augurios económicos del sector en este año. La edición del 2020 se hizo pocas semanas antes de la pandemia. La del 2021 se preparó para mayo y finalmente fue cancelada por la incidencia del covid, mientras que la variante ómicron se cargó las fechas de febrero para el regreso en el 2022. Tras la reunión, se decidió mantener la ruta y seguir con los preparativos de hacerla en junio. Al menos, de momento. La dirección afirma que el interés de los visitantes es muy alto. La evolución de esta crisis marcará los pasos a seguir en los tres meses que faltan.

ERTE: del continuo goteo al chaparrón

El mecanismo de los expedientes temporales de empleo se generalizó con la crisis del coronavirus, y vuelven a aparecer en la cerámica. Desde que comenzó este año ya son cinco los ERTE aprobados, con casi 1.600 trabajadores afectados. Todos ellos fueron presentados antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Solo en esta semana son cuatro los expedientes iniciados, que deberán pasar por la fase de consultas con los trabajadores para tener el visto bueno. Suman otros 566 empleos en juego.

Con estas cifras ya alcanza al 13% de todo el empleo de la cerámica provincial, que contrata a unas 16.000 personas. Nadie duda de que en los próximos días serán muchos más los expedientes presentados, con justificaciones idénticas: causas económicas. Los costes superan en mucho a los ingresos y no hay más solución que parar para no estrangular la liquidez. Lejos parecen quedar los números del 2021, un año que cerró con un incremento de la producción del 20% y unas exportaciones que superaron en un 25% los registros del 2020. Un ejercicio que, pese al inicio del coronavirus, también fue de récord.

Sin novedades desde el Gobierno

De nuevo hay que recordar los peores tiempos de la pandemia. La hostelería tuvo que cerrar en diferentes ocasiones, y quedó perjudicada por decisiones como la limitación de aforos o los toques de queda nocturnos. Unas ayudas que obedecían al hecho de que no podían trabajar por causas ajenas a su actividad. Los costes del azulejo están por las nubes, pero no es por su culpa que el gas se haya encarecido como nunca en la historia, y que sea objeto de especulación salvaje al ser la fuente energética que prima a la hora de establecer los precios de la electricidad.

Tanto la patronal Ascer como el resto de organizaciones que forman parte del clúster urgen medidas como la reducción de los impuestos relacionados con el gas natural. Camino de las tres semanas de guerra, aún no hay respuesta desde el Gobierno. Más chocante fue la valoración de la ministra Teresa Ribera, que se encarga de las políticas energéticas del Gobierno. Reconoce el panorama y admite que no se hace «lo suficiente» para preservar al sector. Esperan a que la Unión Europea mueva ficha. Mientras, la principal industria provincial se desangra.