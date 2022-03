Castellón mantiene el freno al virus y ahora es el ámbito educativo el que registra una notable mejoría de la situación epidemiológica: ningún aula está confinada por el covid-19.

Así consta en el balance de la Conselleria de Educación relativo a la segunda semana de marzo, que refleja que la totalidad de los grupos de alumnos de estas comarcas hace clases presenciales sin problemas. A lo largo de la semana pasada, no se determinó el confinamiento de ningún grupo, se han desconfinado cuatro grupos de dos centros y no permanece confinado, de otras semanas, ningún grupo. Por lo tanto, todos los centros educativos tienen todas las aulas abiertas.

El 0,07% del alumnado está confinado porque al 0,05% que es positivo se suma otro 0,02% en aislamiento preventivo al ser contacto estrecho con positivos. En cuanto al profesorado, un 0,18% se encuentra confinado, puesto que al 0,13% de docentes positivos activos se añade que otro 0,05% se encuentra en aislamiento preventivo por la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos.

Comunidad Valenciana

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la semana pasada terminó con dos aulas de dos centros educativos confinados, con lo que el 99,99 por ciento de los grupos siguió las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia, según los datos de Educación.

Las autoridades sanitarias han determinado que, a fecha del pasado viernes, estuvieran confinados un total de dos grupos de dos centros educativos. Durante la semana pasada no se confinó ningún grupo y se desconfinaron 12 grupos de cinco centros educativos.

El 0,12% del total de la población escolar de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP está confinada, ya que al 0,08% del alumnado que es positivo activo se suma que, con la aplicación de los protocolos y las medidas de seguridad, Salud Pública ha establecido el aislamiento preventivo de otro 0,04% de alumnos por haber sido contacto estrecho con positivos.

Respecto al personal docente, el 0,22% está confinado. Este porcentaje viene dado porque al 0,16% del profesorado que es positivo activo se añade que, con la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, otro 0,06% se encuentra en aislamiento preventivo.

Otras provincias

En el resto de provincias, la totalidad de los grupos de alumnos de las comarcas de Alicante recibe clases presenciales con total normalidad. Allí no se ha confinado ningún grupo nuevo, se desconfinaron seis grupos de un centro educativo y no permanece confinado, de otras semanas, ningún grupo. Por lo tanto, no hay ningún grupo confinado.

En Alicante está confinado el 0,13% del alumnado porque hay un 0,08% que es positivo activo más otro 0,05% en aislamiento preventivo por ser contacto estrecho con positivos. En cuanto al profesorado, el 0,24% está confinado, puesto que al 0,17% de docentes positivos activos se suma que otro 0,07% se encuentra en aislamiento preventivo por la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos.

En Valencia, el 99,8% de los centros educativos no tiene ningún grupo escolar confinado. El 99,99% de los grupos realiza clases presenciales con total normalidad. Durante la semana pasada, no se determinó el confinamiento de ningún grupo, se han desconfinado dos grupos de dos centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, dos grupos de dos centros educativos. Por lo tanto, el total acumulado de grupos confinados en las comarcas de Valencia es de dos aulas de dos centros educativos.

El 0,12% del alumnado está confinado porque hay un 0,08% de positivos activos más otro 0,04% en aislamiento preventivo por ser contacto estrecho con positivos. En cuanto al profesorado, está confinando el 0,22%, puesto que al 0,16% de docentes positivos activos se suma otro 0,06% en aislamiento preventivo por la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos.