Huelga del transporte: piquetes en Castellón con cristales rotos y ruedas pinchadas

La huelga indefinida de transportistas convocada por la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte apenas está teniendo repercusiones en Castellón, aunque a lo largo de esta mañana sí se han producido retenciones de camiones en puntos como el apeadero de Onda y algunos polígonos industriales de Castellón debido a la la acción de algunos piquetes. Esta Plataforma, que aglutina a pequeñas empresas y camioneros autónomos, ha convocado hoy un paro en protesta por el aumento del precio del gasóleo, que se ha disparado especialmente por la guerra en Ucrania.

Ruedas pinchadas y cristales rotos

En la provincia, se han visto piquetes informativos en el apeadero de Onda y en polígonos como la Ciudad del Transporte de Castelló, donde algunos camiones han aparecido con las ruedas pinchadas y los cristales rotos.

El paro está teniendo escasa afectación en Castellón, y tanto las empresas cerámicas como los supermercados consultados, aseguran que la cadena de suministro no se ha visto afectada. Esta huelga no ha sido secundada por la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías por Carretera (ACTM), que defiende que no es el momento de parar. Desde la patronal provincial han asegurado que, aunque la jornada ha empezado con "incertidumbre" a medida que han ido pasando las horas por las carreteras y polígonos de la provincia "se circula con normalidad".

Desde ACTM insisten en que, pese a que no secundan la huelga, la situación por la que atraviesa es sector es muy grave y reclaman al Gobierno medidas urgentes para limitar el precio del combustible y reducir los impuestos sobre el mismo. "Sabemos que el precio del gasóleo y del gas natural licuado en breve estará por encima de los 2 € por litro.

Por eso, pedimos al Gobierno que antes estas circunstancias extraordinarias adopte medidas de calado para evitar el colapso en la cadena de suministro", aseguran desde la patronal castellonense. "Creemos que con las dos medidas citadas anteriormente a corto plazo, cuando esta crisis esté superada, el transporte ahora sí dispone de las herramientas necesarias para solventar las variaciones normales del precio del gasóleo", insisten.