Los materiales suben un 35% y ponen en jaque a la construcción de Castellón

Castellón ha recuperado en los últimos dos años el sky line de las grúas con el impulso de la obra nueva pero, en poco tiempo, las promociones se han visto ahogadas por los costes al alza de los materiales. La crisis de suministros, primero, y la inflación desbocada que ha ido a más al desatarse la guerra en Ucrania, ha obligado a los constructores a estar cada día pendientes de los precios que les marcan sus proveedores. Segundo subidón en dos años, y lo que queda por venir en este 2022.

Con todo este contexto, desde la patronal provincial de la construcción de Castellón, Apecc, subrayan que todas las obras que están en marcha «están garantizadas» y los compradores de viviendas pueden «estar tranquilos»; si bien es más probable que si algún particular o empresa tiene que iniciar una obra ahora, lo posponga.

APECC: «Nos preocupa la escalada de precios en la compra de azulejo, hierro y aluminio»

Construir una vivienda actualmente cuesta un 35% más que hace dos años, según estiman desde Apecc. Su secretario general, Carlos Gomis, explica cómo «en el 2019 rondaba los 780 euros el m2; luego, desde mitad del 2020 y durante 2021, a raíz de la pandemia y la crisis mundial de suministros y materias primas, subió a 890 euros el m2. La última escalada se ha dado en este comienzo del 2022, con 1.050 euros el m2». Esto son precios de construcción, no el final de venta al público.

¿Y qué ocurrirá en este 2022 si persiste el conflicto bélico? «Creo que el problema no será de encarecimiento si no de paralización por falta de suministros y precios desorbitados de materiales; y en la promoción puede llegar a darse ausencia de demanda», opinó.

Los empresarios: "Los presupuestos de los proveedores son por tiempo cada vez más limitado, ante la constante alza de precios"

El hierro no tiene precio

Incertidumbre es la palabra mas repetida ahora. El coordinador de la gestora de Apecc, David Ruiz, indicó que, «en estos momentos, los precios se están disparando. Los costes del gas y luz en el azulejo están por las nubes y materiales como estos se están encareciendo. Suben de tal modo que, ayer mismo, un suministrador de hierro me indicó que no tiene ni precio. Los presupuestos que nos dan tienen una validez por un tiempo cada vez más limitado», dijo. Con todo, quiso reiterar «que los particulares que han comprado una vivienda no se preocupen. El promotor tiene capacidad para acabar las obras y está asumiendo ese diferencial de precios con menos margen de beneficio. Aunque exista una vorágine de tarifas y las cosas están complicadas, no hay motivos ahora mismo para generar alarma. Es una situación muy distinta a la del 2008-2009. El empresario es solvente, tiene financiación, la mayoría de preventas están hechas y el cliente ha entregado las cantidades a cuenta. No se van a quedar a mitad».

Los cooperativistas, a rascarse el bolsillo

Otra casuística, matizó, «es la autopromoción de un particular o una cooperativa de viviendas, que deberán rascarse el bolsillo». A la hora de acometer un bloque o villa, «uno puede decidir si espera uno o tres meses antes de comenzarla. Quizás lo más cauto sea esperar, porque si la vivienda sale a la venta muy cara nadie la va a poder comprar. O si a la larga falta algún suministro, aunque por ahora no hemos detectado ningún problema. Lo que sí se ha disparado, y mucho, es el hierro, el aluminio y la cerámica. Se nota mucho la escalada. Y el impacto dependerá de la duración de la guerra, si se alarga, que ojalá no ocurra», agregó.