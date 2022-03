Aluvión de colegios por la jornada continua en Castellón

Este es el último día de plazo para que los centros puedan presentar a Conselleria de Educación sus propuestas de modificación de horario escolar y en Castellón se está produciendo un aluvión de proyectos para implantar la jornada continua, tal y como ha podido comprobar este rotativo.

Un ejemplo. En Almassora, han pedido presentar proyecto para votar si se implanta o no Embajador Beltrán, Cardenal Cisneros y Regina Violant. Herrando y Santa Quiteria ya la tienen implantada, al igual que un 30% de los centros educativos de la provincia.

En Onda, mientras, el CEIP Miralcamp y el Mestre Caballero también la han solicitado. El resto lo pospone al año que viene.

En Vila-real el Pascual Nàcher tiene previsto solicitarla, igual que el Esteparc, Sanchis Yago y Gaetà Huguet de Castelló, entre otros centros.

Irreversible

Sin embargo, desde la confederación de AMPA Gonzalo Anaya se ha advertido a las familias que «la jornada escolar que escojan las familias es irreversible si eligen la continua, porque no tenemos el porcentaje necesario en los consejos escolares, pero si sale la partida los claustros pueden volver a pedir un cambio de jornada cada tres años», advierte Rubén Pacheco, su presidente, quien pedía a las familias que tuvieran «una actitud crítica, proactiva, fundamentada y pacífica».

Esta organización ha publicado un documento con estudios que advierten que «en jornada continua se descansa peor, se come peor (demasiado tarde, entre las 14.00 y las 16.00 horas), se hacen más deberes y no se mejora la conciliación y el rendimiento».

Estudios

La federación de asociaciones de padre de alumnos critica que no se haya hecho ningún estudio científico o evaluación externa sobre los tiempos escolares y su influencia en la infancia por parte de la Conselleria, a pesar de que se establecía así en la orden 25/2016.

Conselleria

Desde Conselleria señalan que los centros educativos que hasta ahora han desplegado la jornada continua lo han hecho a través de un proyecto piloto y éste se ha analizado como tal. En el seguimiento que se ha realizado de los centros con jornada continua no se ha detectado ningún impacto, ni positivo ni negativo, a nivel de resultados académicos. Esto va en la línea de estudios publicados que indican que el tipo de organización de la jornada escolar no es un factor determinante en los resultados académicos.

Críticas de algunas AMPA

Una información que no ha sentado bien a algunas AMPAS, como la del Gimeno Barón de Vila-real, que lleva años con la jornada continua implantada. Desde el AMPA de este centro denuncian el «acoso y derribo» por parte de la federación FAMPA contra el modelo intensivo cuestionando los informes aportados. Los acusó de no tener en cuenta la opinión de los padres que están a favor de la jornada continua ni de expertos partidarios, pero no se le ha consultado. «Es una opción que se nos da a los padres a poder elegir la educación de nuestros hijos», aseveraron desde el AMPA del Gimeno Barón. «En el caso de las 206 familias del Gimeno hay un 99% de quorum de que ha funcionado», señala su representante.

55% de apoyos necesarios

Sea como sea, la Conselleria revisará los proyectos aprobados por dos tercios del consejo escolar y en caso de que todo esté correcto los padres podrán votar el 11 de abril y si la propuesta sale aprobada por el 55% del voto de las familias (cada una tiene dos sufragios) la iniciativa saldrá adelante.