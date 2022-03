Los ERTE ya alcanzan al 15% de todos los trabajadores de la cerámica de Castellón

El incremento de los costes energéticos, agravado por la invasión de Rusia en Ucrania, muestra cada día su efecto en el sector cerámico de Castellón, con una lista de empresas y trabajadores afectados por un expediente de suspensión temporal de empleo (ERTE) que no para de crecer. La última actualización de datos refleja que son dos las firmas que han optado por esta opción en las últimas fechas. Una de ellas es una compañía con sede en l’Alcora, con 104 asalariados inicialmente afectados, y que hizo su presentación el pasado viernes. La otra empresa, situada, en Betxí, se presentó ayer mismo, con 74 empleados incluidos.

En ambos casos hay que realizar un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, lo que puede variar las condiciones o el número de afectados. En principio, para estos dos nuevos expedientes la medida se aplicaría por el periodo de un año, con el empeoramiento de la situación económica como motivo.

Desde que comenzó el presente año ya son un total de 11 las firmas del sector cerámico provincial que han optado por presentar un ERTE, que suman un conjunto de 2.325 personas. Esto equivale a un 15% de toda la masa salarial del sector, cuantificada en unos 16.000 trabajadores.

Fuentes del sector aseguran que serán muchos otros los que deberán dar el paso, ya que el precio de la energía «está desbordado y es imposible aplicar este incremento de los costes a nuestros productos, porque podrían llegar a duplicarse». Algo que, temen, tendría un efecto letal en los mercados, y que podrían aprovechar otros mercados productores y materiales competidores.

A la espera de medidas

Mientras el grupo de azulejeras que presenta un ERTE no para de crecer, el sector sigue a la espera de tener contestación a las medidas planteadas desde el inicio del conflicto bélico. La patronal que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, ha solicitado un paquete de actuaciones para salvaguardar a las empresas y sus trabajadores, y que se basan en una disminución de las cargas fiscales por la energía, así como la petición de ayudas directas a fondo perdido a aquellas compañías que sufren por la subida de los precios del gas.

Estas reclamaciones, que van en la línea de lo que plantean el resto de industrias gasintensivas del país, solicitan al Gobierno la intervención temporal de los precios energéticos, el establecimiento de una moratorio a la hora de pagar la devolución de los créditos ICO concedidos durante la pandemia, o la creación del estatuto del consumidor industrial gasintensivo, que sitúe «un marco estable y predecible y permita establecer medidas a corto, medio y largo plazo para el mantenimiento y refuerzo de la competitividad de la industria, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el impulso a proyectos de innovación», indica el documento elaborado. Aún no hay respuesta a estas peticiones, para desesperación de empresarios consultados. «Los hay que no se han dado cuenta de que llevamos casi tres semanas de guerra y necesitamos actuaciones urgentes. No podemos esperar a abril», destacó uno de ellos.

En cuanto al precio del gas, el lunes fue a la baja, aunque sigue por encima de los 100 euros, precio inasumible para el sector.