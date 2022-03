Los pescadores de Castellón amarran la flota y harán huelga indefinida si el Gobierno no actúa

Paro total de la flota pesquera de Castellón. Las 164 embarcaciones de arrastre, cerco y trasmallo de la provincia se quedaron ayer en tierra y lo hicieron en protesta por el alza sin freno del precio del gasóleo. El litro de este combustible roza el euro y eso está provocando que al sector los números ya no salgan. «Salir a faenar con estos costes no es viable y sale más rentable parar que trabajar», explicó ayer Manuel Albiol, secretario de la cofradía de Pescadores San Pedro del Grau.

Los pescadores amarraron ayer la flota y hoy volverán a hacerlo. Y la intención es seguir en tierra toda la semana. Todo dependerá del resultado de la reunión que hoy va a mantener el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, con los representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). «Esperamos que de esa reunión salgan medidas contundentes. Lo que reivindicados es una reducción del precio del combustible o compensaciones para el sector, que en estos momentos está asfixado por el incremento del combustible», explicó Albiol quien avanzó que si no hay iniciativas concretas, el sector hará un paro indefinido.

Las barcas trabajan a pérdidas

Desde la cofradía San Telmo de Benicarló insistieron en que el sector trabaja a pérdidas y hay embarcaciones de arrastre, la que consumen más gasoil, que invierten 7.000 euros al la semana solo en combustible. «El carburante supone, en estos momentos, el 42% de los gastos de las embarcaciones y la situación resulta insostenible», al tiempo que denunciaron que también se ven afectados por el «nefasto» Plan Plurianual de Gestión del Mediterráneo, que ha reducido las jornadas de trabajo a 142 días al año. «Ya no podemos más. Lamentamos profundamente la decisión de parar, pero no nos queda otra», sentenciaron al tiempo que aseguraron ser conscientes de la repercusión que su decisión tendrá en restaurantes, rederos, electricistas, mecánicos y puestos del mercado central. «Llevamos ya mucho tiempo advirtiendo que nuestra situación es gravísima. Necesitamos ayuda.

La pesca reclaman soluciones y quienes luchan por vivir de ella aseguran que, sin un plan de choque, esta actividad económica está sentenciada a muerte. «Si las cosas no cambian y la Administración no se toma en serio el problema y se pone ya las pilas, en diez años en Castellón no va a quedar ninguna barca», lamentó Sergio Albiol, presidente de la Federación de Cofradías de Castellón.