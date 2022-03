No corren buenos tiempos para los perros de los municipios de la provincia de Castellón que bien están ya inmersos en plenas fiestas de Fallas (Burriana, Benicarló, la Vall d'Uixó y Almenara) o, en el caso de la capital, Castelló, lo hará en breve con el regreso de la Magdalena tras dos ediciones suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Para muchos perros es un auténtico suplicio y una gran carga de estrés tener que convivir con el ruido de los petardos o de la pirotecnia tan habitual en estas fechas. Lo que para los más pequeños de la casa, incluso los no tan pequeños, es una de las diversiones predilectas, quemar pólvora lanzando 'bombetes', 'masclets', 'valencianets' u otras clases de pirotecnia, para los canes es una dura prueba para soportar una gran carga de estrés.

Lo primero es asegurarnos de que el perro vaya bien sujeto a la hora del paseo. Nunca se sabe cuándo puede llegar el estruendo del petardo y el consiguiente susto para el perro, cuya primera reacción será salir huyendo a la carrera y con todas sus fuerzas. Por si acaso, no está de más que en estos días de fiesta el perro lleve en el collar los datos del propietario, por si se pierde en una de esas precipitadas huidas. Y por supuesto, elige sacar al perro, si puedes, en las horas más tranquilas y cuando menos aglomeración de gente haya por la calle.

Ahí van unos cuantos consejos para que tu perro sobrelleve lo mejor posible el ruido de los petardos en Magdalena y Fallas.

No dejar al perro solo en casa

Que el animal esté en todo momento bajo la supervisión de un humano que pueda tranquilizarle en los momentos de mayor estrés es lo ideal. Si no puede ser, intenta dejar al perro en la habitación más aislada de la casa para evitar en la medida de lo posible los ruidos de los petardos, cohetes....

No está de más que estén cerca los objetos con los que suele jugar o se siente más a gusto o en los que se pueda sentir seguro, como un trasportín si está acostumbrado a viajar en ellos en los desplazamientos.

Transmitir calma al animal

El perro no debe notar que le transmites nervios o estrés por la situación. Debes actuar con normalidad para que el can asimile que no tiene motivos para preocuparse y que está seguro.

Tapar los petardos con otros sonidos

Encender la radio o la tele, poner música... la idea es que el perro tenga sensación de normalidad y calma.