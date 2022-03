Preocupación en los restaurantes de Castellón ante el paro de la pesca provincial

El gasóleo para uso pesquero ha duplicado su precio en pocos meses, y está a punto de alcanzar el euro por litro. Una situación que es insostenible para las embarcaciones de Castellón, que ven incrementados sus costes, pero en cambio, no perciben más dinero por sus capturas. Las cofradías de la provincia decidieron el lunes y el martes emprender un paro, que se mantiene al menos hasta el final de esta semana como efecto a la falta de medidas de las administraciones para hacer frente a las dificultades.

La falta de pescado tiene un efecto en otros negocios que dependen del mar, como las pescaderías y los restaurantes. En el caso de la restauración hay inquietud por la duración de este paro, ante el desabastecimiento. Nacho Boix, desde la Tasca del Puerto del Grau de Castelló, indica que los establecimientos "podemos tener un problema serio, porque estamos a puertas de la Magdalena y no podremos ofrecer todo lo que tenemos en nuestras cartas". Añadió que en estos dos primeros días de paro, "hemos podido disponer de algo de calamar y pulpo, que por norma tiene que estar congelado y teníamos reservas, pero no tenemos nada de gamba o langostino".

Tanto es así que en estos días "tenemos que advertir a los clientes de que no tenemos todo lo que normalmente ofrecemos".

Otro local de la zona tiene un panorama parecido. Desde Casa Lola señalan que estos días no pueden ofrecer especialidades "como nuestra fritura de pescado", que viene de lo que les suministra la lonja. Como alternativa, "vamos a Mercavalencia, que nos supone un coste mayor". Además, Lola Martínez indica que la guerra en Ucrania "afecta a la clientela, que parece que tenga más miedo de acudir" a comer fuera.

Pescaderías

Las pescaderías hacen frente a la falta de pescado como pueden. Han funcionado estos días con normalidad, al poder conseguir género de grandes mercados, como el de Valencia. También señalaron que no se ha notado especialmente el paro "debido al temporal marítimo, que de todas maneras hubiera detenido al sector", comentó Sorin Coroban, de Pescados Isabel. En otro puesto del mercado de la capital de la Plana, Safont e Hijos, Grisel Torres, mencionó que en este arranque de semana "no tenemos el mismo género que en el resto de días", pero que deberán buscar otros proveedores para mantener su puesto.