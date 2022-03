El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I dio este jueves el visto bueno al calendario de preinscripción y matrícula para los 41 másteres universitarios que oferta.

Por facultades

En cuanto a la oferta de másteres, esta llega a los 41 títulos, que se distribuyen de la siguiente forma: en la Escuela de Tecnología y Ciencias Experimentales, 13 másteres, de los cuales seis son interuniversitarios; en la Facultad de Ciencias de la Salud, seis másteres; en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 13 másteres, de los cuales tres son interuniversitarios; y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, nueve másteres, de los que seis son interuniversitarios.

Primera fase

De este modo, del 20 de abril al 20 de junio estará abierta la primera fase para solicitar plaza en estos posgrados y el 18 de julio se conocerán los resultados.

El periodo de reclamaciones, finaliza el 20 de julio. Asimismo, el interesado se podrá matricular del 18 al 22 de ese mismo mes.

Segunda fase

El 29 de julio se publicará la oferta para el segundo periodo de registro, que estará abierto del 27 de junio al 2 de septiembre. El 16 de dicho mes se publicitarán los admitidos y la matrícula se podrá realizar del 19 al 30.

Por su parte los alumnos de segundo podrán inscribirse del 18 al 18 del noveno mes del año.

Más flexibilidad

Estos estudios, además, se regirán por un nuevo reglamento (la modificación se aprobó este miércoles) que regula la denominada matrícula condicionada. Esto significa que excepcionalmente la universidad podrá permitir al estudiantado al que le falte superar el trabajo de fin de grado (TFG) y como máximo hasta nueve créditos ETCS podrán matricularse en un máster, aunque sin poder obtener este último título si previamente no han obtenido el del grado.

También permitirá la especialización profesional en ingeniería y arquitectura mediante los denominados Programas Académicos con Recorridos Sucesivos, que permitirá a los que cursen estos estudios y les falte superar hasta 30 créditos y el TFG acceder a la formación postuniversitaria.

Grados

Por otro lado, la Jaume I también ha dado luz verde a los 35 grados universitarios, que incluyen el nuevo de Bioquímica y Biología molecular. De ellos, 13 grados pertenecen a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, tres en la Facultad de Ciencias de la Salud, 10 en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y nueve en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. La propuesta incorpora para el próximo curso el grado en Bioquímica y Biología Molecular.

Mecenazgo

En otro orden de cosas se ha aprobado un nuevo programa de Mecenazgo y Cátedras que permitirá la incorporación de patrocinadores y aulas a la universidad delimitando los derechos y obligaciones a fin de dotarlos de la máxima transparencia.

Licencias

Por último se ha otorgado el OK a la concesión de cuatro licencias superiores a tres meses para realizar una estancia fuera de la UJI. Esto beneficiará a profesorado de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología y del departamento de Educación y Didácticas Específicas, según informó la Jaume I. Las estancias se realizarán en la University of Connecticut (Estados Unidos), la Universidade de Lisboa (Portugal), la Universitat de València (España) y la Universidad de Bielefeld (Alemania).

Aumento de costes energéticos

El Consejo de Gobierno también aprobó la liquidación del presupuesto del 2021, marcado, como publicó este diario, por un incremento extraordinario del coste de la energía. La UJI mantiene las medidas de ahorro y no descarta, en función de la evolución, tomar más. Entre las inversiones realizadas destacan las del plan propio de inversiones, la 2ª fase de la facultad de Salud, rehabilitaciones de mejora energética y ajardinado así como 3 acciones financiadas con los Next Generation. El remanente de tesorería no afectado es positivo y no ha sido preciso ir a líneas externas de financiación.