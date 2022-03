El aceite de oliva 'made in Castellón' dispara las ventas al faltar de girasol

La ausencia de aceite de girasol en las tiendas a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, más allá de los perjuicios a la industria y sus consumidores habituales, ha tenido un impacto positivo entre los productores de aceite de oliva de la provincia de Castellón, que han visto como la demanda se ha disparado en las últimas semanas.

«De normal teníamos unos pocos pedidos al día y ahora no bajamos de más de una quincena», señalan desde la Cooperativa de Viver, quienes atribuyen este repunte «al miedo al desabastecimiento o que se dispararan los precios». Cuestión esta última que, a diferencia de algunos establecimientos, no se ha producido en su caso. «Siempre buscamos garantizar un precio digno para el agricultor, pero no hemos subido los precios a raíz de la crisis», aseguran.

También el gerente de la cooperativa la Unió de Càlig, Víctor Anglés confirma esta misma tendencia: «Si antes los compradores te compraban una caja o garrafa, ahora cogen varias», detalla el responsable, quien asegura que sus precios solo se han incrementado en un euro a consecuencia del alza de costes en otros ámbitos que afectan a la producción.

Desplazamiento en el mercado

Mientras, el responsable de aceite de la Unió de Llauradors i Ramaders, Hilari Jaime, valora, con las reservas de estar todo «muy reciente», que «se ha detectado un desplazamiento del volumen de consumo del aceite de girasol al de oliva», a la vez que aporta que «los precios de compra al agricultor ya habían subido en la temporada pasada a niveles aceptables evitando que estemos en pérdidas», aunque están «lejos de los que se paga en tienda» en la gran mayoría de casos.

Sobre la variación del coste que se aplica a los consumidores, Jaime señala que «los lineales de los supermercados sÍ que han encarecido mucho el producto ante el aumento de demanda, cosa que no ocurre en principio en las cooperativas y productores».

No obstante, el representante de la Unió achaca lo ocurrido hasta la fecha con el aceite a la «psicosis» generada por el conflicto bélico que «ha llevado a la gente a acaparar productos en casa y, por tanto, comprar más».