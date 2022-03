Ucranianos urgen agilizar en Castellón la solicitud de protección temporal

El mecanismo puesto en marcha en la provincia para tramitar la protección temporal de los refugiados ucranianos que han llegado a la provincia no acaba de convencer a la Asociación de Ucranianos de Castellón Kalyma, que ya ha pedido una reunión urgente con la Subdelegación del Gobierno para hacerles llegar las dudas y malestar generadas. Hasta el viernes, se habían resuelto 32 peticiones en la provincia.

La presidenta de la entidad, Oksana Vovk Simon, explicó que no entienden el sistema que se está empleando. «Debe haber una igualdad y no hay que priorizar a ningún refugiado, todos son iguales, no puede ser que nos digan que los primeros días van a atender a aquellos que están en acogida por oenegés y después al resto», indicó, al tiempo que lamentó que no puede ser que gente que lleva ya tres semanas en la provincia no pueda acceder ya a este trámite que otorga el permiso de residencia y de trabajo.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno de Castellón aseguraron que la citación será por orden de demanda, aunque no aclararon si hay esta priorización que denuncia la entidad.

Comisaría de Castelló

El lugar habilitado para esta tramitación, por el momento, es la Comisaría de la Policía Nacional de Castelló, que ha dispuesto un espacio para ello, ya que las dependencias de Vila-real todavía no cuentan con el sistema habilitado. Para evitar colas o aglomeraciones, los ucranianos que quieran solicitar esta protección, una especie de asilo inmediato, deben pedir cita previa mediante correo electrónico a castellon.protecciontemporal@policia.es o al teléfono 091.

Testimonio

«Fui el otro día a la Comisaría de Castelló desde Alcalà de Xivert, donde ahora vivo, y me tuve que volver sin hacer ningún trámite. Me dijeron que enviara la documentación a una dirección de correo y ya lo he hecho. Ahora tengo que esperar a que me llamen. Pensaba que sería más rápido», explica una refugiada que llegó a la provincia hace varias semanas con su hija y sus dos sobrinos huyendo de la guerra.

La documentación a aportar, como datos personales, pasaporte y domicilio y teléfono de contacto en la provincia, debe estar traducida al español.

Las oficinas de asilo deberán tratar estos expedientes de forma urgente y la resolución se deberá cerrar en un máximo de 24 horas. La notificación de la resolución efectuada será electrónica, por correo, en persona o directamente. Será entonces cuando recibirán permisos de residencia y de trabajo. La protección especial durará hasta que se desactive y se prorrogará por periodos de un año.