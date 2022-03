Decenas de camioneros de Castellón marchan para exigir una rebaja en los combustibles

Decenas de camioneros autónomos, en su gran mayoría, protagonizaron ayer una marcha que ocasionó retenciones en diversas zonas industriales de la provincia, como la Ciudad del Transporte, el puerto o el apeadero de la carretera de Onda, así como en la autopista. La protesta tuvo dos ramificaciones, por una parte, los camiones que partieron de Castelló en dirección a la zona norte de la provincia y, por otra, los transportistas que allí les esperaban. A la marcha se sumaron también taxistas de Vinaròs, agricultores y vehículos particulares.

Cerca de 200 camiones, según varios participantes en la protesta, emprendieron juntos la marcha hacia la capital de la Plana. Este acto se englobó en la convocatoria lanzada en toda España por la Plataforma en Defensa de Sector del Transporte. Los responsables de esta organización denuncian que siguen trabajando con el precio de los portes del 2003, pero con un combustible tres veces más caro, además del incremento de precio de neumáticos o talleres de reparación.

Malestar

«Si para ganar 1.000 euros tenemos que gastarnos 1.600 y perder dinero no vamos a trabajar y estaremos protestando hasta que nos hagan caso. Esto durará el tiempo que el Gobierno quiera. El desabastecimiento que ya se está produciendo se debe a su incompetencia», señaló uno de los participantes en la marcha organizada en la provincia.

Desde la Asociación Provincial de Transportes de Mercancías por Carretera de Castellón, colectivo mayoritario que no respalda esta convocatoria, indicaron ayer que, a diferencia de días anteriores de la huelga, no hubo incidentes por parte de piquetes. Y es que debido a la marcha y al hecho de la fuerte lluvia que cayó durante toda la jornada no se vio la presencia de estos en áreas de transito de camiones, como el apeadero.

Suministro

Por su parte, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios comprobó ayer la escasez de algunos productos en supermercados debido a la huelga de transportistas, como carne, pescado, lácteos, pasta, legumbres o productos frescos, aunque sin llegar al desabastecimiento. Según la entidad, ayer quiso comprobar de primera mano cómo la huelga de transportistas, que ha cumplido su primera semana, puede estar afectando al abastecimiento de ciertos productos y, con este fin, visitaron diferentes establecimientos para verificar los problemas que esta situación puede estar generando de forma directa a los consumidores.

La huelga del transporte también está provocando ya ciertos problemas de suministro en la industria y el comercio.