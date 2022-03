La cantidad de filtros de Instagram es casi infinito. Jóvenes y no tan jóvenes gustan de cambiar su aspecto en esta red social, pero hasta ahora no se había creado ninguno de estos filtros ‘de la terreta’, ninguno era ‘made in Castelló’… hasta ahora. Y es que la agencia Respira Comunicación, con ocasión de las lluviosas fiestas de la Magdalena de este 2022 ha publicado un filtro ‘de Castelló de soca’ para ser utilizado desde Instagram Stories y que propone a los usuarios y usuarias de la red social resolver la pregunta “Quina expressió de Castelló eres?".

Para ello, se han utilizado 15 expresiones populares, no solo de Castelló ciudad, sino propias del vocabulario de toda la provincia. Expresiones que, según los creadores, “nos definen como territorio y con las que las personas que utilicen el filtro se sentirán identificadas. Y, si no lo hacen, al menos se divertirán”. Estas 20 expresiones de Castellón necesitan un diccionario fuera de la provincia El filtro de Instagram Stories, que proporciona una respuesta aleatoria, está abierto a todo aquel que tenga una cuenta en esta red social y se puede encontrar entrando en el perfil de Instagram de @agenciarespira o escribiendo en el buscador de efectos “Xa Castelló”. Este tipo de filtros son una de las funcionalidades estrella de la red social porque llegan al público de una manera orgánica y permiten desarrollar la creatividad y conectar con la audiencia. Desde Respira Comunicación animan a todo el mundo a participar, compartir y a hacer propia la expresión “Magdalena, festa plena!”. La lista completa de expresiones es la siguiente Mone i avant! Tira-li! Quin comboi! Xaaa! De Castelló de soca! De categoria! Au cacau! Com cagalló per sèquia Nyas, coca! La mare que va! Animal de sèquia! Magdalena, festa plena! Mig-ouet el que no bote! On va la corda va el poal! Farem foc o fugirem?