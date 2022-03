Puig exigirá al Gobierno las subestaciones que necesita Castellón para las renovables

Renovables sí o sí y, además, con máxima urgencia. El president de la Generalitat, Ximo Puig, insistió ayer en que para el Gobierno valenciano resulta fundamental acelerar y agilizar la generación de energía limpia en la Comunitat y avanzó que reclamará al Ministerio de Transición Ecológica las infraestructuras que necesita Castellón para dar salida a las plantas solares previstas.

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 y en ese documento no se recoge ni una sola inversión para nuevas subestaciones en el interior de la provincia, unas infraestructuras que los expertos sitúan en La Salzadella y Els Ibarsos y que son básicas para impulsar las renovables y evitar futuras líneas de alta tensión (MAT) comarcales. «Las reclamaremos, ya que lo que la Generalitat quiere es impulsar las energías limpias y para ello son necesarias nuevas redes. Al final, hay que llevar la energía al sitio donde se consume y no es posible que no haya infraestructuras», explicó el jefe del Consell durante su visita a la Bodeguilla de Mediterráneo.

El president explicó también que el Gobierno valenciano aprobará en unos días un decreto de renovables cuyo objetivo será acelerar definitivamente el proceso de las mismas en la Comunitat. «Es fundamental impulsar al máximo las renovables y, para ello, hemos de acelerar todos los procesos porque necesitamos avanzar en la soberanía energética. Eso es una cuestión esencial y creo que la sociedad valenciana lo exige y lo necesita», añadió.

Aunque en un principio estaba previsto que el decreto se aprobara mañana, Ximo Puig sugirió la posibilidad de que la norma salga adelante la semana que viene ya que el Consell está a expensas del Gobierno español y de la UE. El decreto, además de flexibilizar y agilizar los pasos administrativos para desbloquear los proyectos previstos, contendrá ayudas directas en el ámbito energético, para lo que es necesario una respuesta tanto por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Bruselas.

Estabilidad de precios

El jefe del Consell aseguró que el 40 % de toda la energía que se produce a la Comunitat proviene de la central nuclear de Cofrentes. «Si queremos iniciar un proceso de soberanía energética, si queremos autosuficiencia energética necesitamos implementar las renovables en todos los ámbitos desde el punto de vista del autoconsumo, en las comunidades energéticas, en plantas de carácter más local y, a la vez, plantas grandes».

A juicio de Puig, «la única manera de garantizar la estabilidad de precios y el futuro de la economía y el sistema social de bienestar es en base a poder acelerar absolutamente todos los procesos de renovables y de investigación alrededor del hidrógeno verde» y para eso insistió en la necesidad de «hacer movimientos para acelerarlo».

También se refirió a que si se aprobaran «una parte sustancial» de los parques de energías renovables proyectados (en la Comunitat hay más de 500 y en Castellón los proyectos superan los 60) se podría «llegar en menos de cinco años a tener una suficiencia energética y, además, se podría abordar con mayor tranquilidad el desenganche de Cofrentes».

El president hizo alusión al recelo social que provocan algunos de estos proyectos y defendió la necesidad de instalar las plantas donde medioambientalmente sea razonable. «También hay que buscar todas las compatibilidades posibles porque la gran ventaja que tienen las renovables es que son reversibles», manifestó. «Hay que conjugar los criterios medioambientales y paisajísticos. Sabemos que cada vez que se construye alguna planta fotovoltaica tiene unos efectos, aunque las consecuencias positivas son más efectivas que la negativas», concluyó.