El portal Electomanía, especializado en encuestas de todo tipo, ha aprovechado el conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania para preguntar a los españoles si defenderían el país en caso de invasión, es decir, que harían si estuvieran ahora mismo en la piel de los ucranianos.

Las respuestas a nivel nacional dejan resultados muy equilibrados, ya que el 43,7% respondía que no, mientras que el 42% dijo sí. El resto de los consultados, un 14,3%, se inclinó por no posicionarse. Pero la encuesta también refleja las respuestas obtenidas por provincias, y en el caso de Castellón los porcentajes no están tan igualados.

#ElectoPanel (23M): los españoles, divididos sobre si estarían dispuestos a alistarse para defender su país si fuéramos invadidos.



❌ NO 43,7%

Y es que el sí gana por casi diez puntos porcentuales al no, concretamente un 47% por un 38,7% (un 14,3% dijo no sé no contesto).

Castellón forma parte pues de las provincias con habitantes más comprometidos ante una posible invasión, grupo liderado por Murcia (55% de personas que intervendrían), Almería (54,2%) y Toledo (51,8%).

Provincias contrarias

En el lado contrario están las comunidades autónomas de Cataluña y Euskadi, donde el porcentaje favorable más alto se encuentra en Tarragona (24,3%) y Barcelona (23,5%). Guipuzkoa, con un 12,1%, es el territorio en el que las tropas españolas, en el supuesto de una guerra, encontrarían menos apoyo.

Electomanía también hace una segmentación por partidos políticos. Los votantes de Vox y Navarra Suma son los más dispuestos a sumarse a una guerra por España, con un 79,9% y un 74,5% respectivamente. Por contra, ni los de la CUP (94,2% en contra) ni los de Coalición Canaria (90%) parecen muy dispuestos.