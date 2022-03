«La Generalitat va a trabajar para que Castellón tenga subestaciones eléctricas»

Las energías renovables viven un ‘boom’ en Castellón que la crisis energética agudizada por la guerra en Ucrania intensificará, ¿es realista pensar que puedan ser pronto una alternativa para el consumo generalizado?

Desgraciadamente, no a corto plazo, pero sí a medio. Lo que es realista es que, efectivamente, las renovables son una solución y no un problema. Hemos de asumir que son necesarias si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización y si somos conscientes que la alternativa a los recursos fósiles son las energías renovables. Estamos comprobando, con la situación energética mundial, cómo van a ser de importantes las renovables. Mediterráneo destacaba el jueves que la UE ha autorizado hasta 50 millones de ayuda por empresa azulejera para combatir la factura energética. Era injusto que los costes se hubieran disparado y que estos repercutieran en las empresas. Por eso nos hemos movido rápido con el conseller Soler al frente. Si esta industria electrointensiva tuviera recursos próximos más limpios y más baratos, no dependería de los combustibles tradicionales.

¿Hasta qué punto el autoconsumo, doméstico e industrial, es una opción para sustituir a las fuentes convencionales?

No es suficiente. Hay que estimularlo y que particulares y empresas lo implanten. Un informe del IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía) afirma que, en 2030, el autoconsumo solo puede aportarnos 1.054 MW. Necesitaremos, en la Comunitat Valenciana, 10.000 MW según los objetivos marcados por la UE y el Gobierno de España. En estos momentos tenemos 17.000 instalaciones de autoconsumo cuando en el 2008 había 59.

Y de esos 10.000 MV en la Comunitat, ¿cuántos corresponden a la provincia de Castellón?

En función de los recursos disponibles. Castellón es una zona con un potencial eólico relevante, y también fotovoltaico. En los planes de energía no se territorializa provincialmente. La administración no promueve proyectos, es la iniciativa privada la que propone.

¿Prevén alcanzar ese objetivo? ¿Es posible?

Para ello trabajamos. Con lo que tenemos solicitado, pasamos de los 10.000 MW, que es el objetivo, pero solicitar no es autorizar. En el éxito del cumplimiento todos tenemos responsabilidad. Me refiero a administración autonómica, ayuntamientos y empresas. Todos hemos de hacerlo bien porque aquí no va a hacer nada nadie que no respete territorialmente, medioambientalmente y paisajísticamente nuestro territorio.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Castellón y que van a frenar la implantación de renovables es la falta de nuevas infraestructuras. De hecho, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2006 , aprobado por el Gobierno, no contempla nuevas subestaciones en Castellón. ¿Va a reivindicar la Generalitat que se modifique el proyecto y se incluyan inversiones en nuevas infraestructuras?

Sí. Somos conscientes del problema y del nivel de saturación que tiene Castellón. La Generalitat no sólo va a reivindicar, sino que va a trabajar para que Castellón reúna más infraestructuras puesto que es necesario para su desarrollo. Tenemos previsto reunirnos con ellos para abordar el problema.

¿Qué infraestructuras serían necesarias en Castellón para que esta provincia, que consume tanta energía, no pierda el tren de las renovables?

En la tramitación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2012-2026 hemos pedido al Ministerio que se refuerce la línea que va desde La Plana a Vandellós. No se ha incluido y vamos a trabajar su posible incorporación.

¿Cuántos expedientes de solicitud de instalaciones de energías renovables en Castellón tiene en estos momentos sobre la mesa la Conselleria?

Hay 52 solicitudes ahora mismo.

¿Cuentan con medios suficientes para dar salida a todas las peticiones, para gestionar la tramitación?

Vamos a aumentar los recursos humanos para agilizar esa tramitación. Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez derogó en 2018 el impuesto al Sol que había decretado el PP para favorecer determinados intereses. A partir de ese momento es cuando se ha producido el aumento exponencial de solicitudes. Llegados a este punto, he de decir que los técnicos se encuentran -en ocasiones- con peticiones defectuosas que entorpecen la tramitación. Como me he referido antes, solicitar no es autorizar. Se realiza un escrupuloso trabajo para comprobar que se cumplen los requisitos. No se va a aprobar ninguna solicitud que no respete los criterios medioambientales, paisajísticos y técnicos. Para eso regulamos con el decreto ley de agosto de 2020 la implantación y desarrollo de plantas fotovoltaicas.

Parece que hay acuerdo en que el camino de la descarbonización pasa por las renovables, pero al mismo tiempo hay reacciones de rechazo, con ayuntamientos que han congelado la concesión de licencias. ¿Cómo valora esta contradicción ? ¿En qué medida afecta esa oposición municipal?

Todos hemos de asumir nuestra responsabilidad en el camino de la descarbonización. No sirve eso de que estoy de acuerdo con las energías renovables, pero que se instalen en el pueblo vecino. He sido responsable municipal y sé lo que ocurre, pero también hay que tener cuidado con las responsabilidades patrimoniales derivadas de estas paralizaciones. Si una empresa cumple con lo que marca la ley no se le puede negar su instalación. Suspender licencias municipales no es la solución. Si de verdad queremos descarbonizar la economía y nuestras vidas, tenemos que cumplir con los objetivos marcados. Todos los proyectos se analizan. Por tanto, tranquilidad, solidaridad y apuesta realista por la descarbonización.

En el plano de los grandes proyectos también hay oposición en Castellón a uno en concreto, la megaplanta solar Magda. ¿Cuál es la visión de la Conselleria en este sentido? ¿Cuál es el modelo que defiende la Generalitat?

Reitero: no se va a hacer nada que contravenga los criterios técnicos. Muchos de los proyectos que se publican en los medios de comunicación no se van a materializar después. ¿Por qué? Porque no cumplen los parámetros exigidos. He de recordar que las plantas de más de 50 megavatios las tramita el Ministerio. Nuestro modelo es que aquello que no cumpla con los parámetros establecidos no puede ser autorizado. En el caso de la Magda, hoy por hoy, no tiene mucho sentido como está planteada. Esto tampoco significa que todos los proyectos que incluye la Magda tengan que ser anulados. Hemos de ser más racionales y encontrar alguna solución. No se puede poner todo en un mismo cajón y decir que es irracional. Hoy por hoy, como se ha planteado la Magda, es imposible, pero hay más proyectos, con enfoques distintos que, si se cumple con los requisitos ambientales, podrán ser aprobados. Nuestras prioridades son el autoconsumo, las comunidades energéticas y las pequeñas plantas. Ahora bien, no será suficiente con esto. Por eso tenemos que instalar plantas más grandes que variarán, en función del territorio, porque en cada lugar tiene cabida un tipo de instalación.

Una de las dificultades para desarrollar los nuevos sistemas renovables es que la red física tiene límites en cuanto a la cantidad de energía que puede transportar. ¿Cómo se prevé resolver el problema teniendo en cuenta que líneas como la MAT que atravesará Castellón es motivo de polémicas y un fuete rechazo?

Así es. Hay límites físicos y hay riesgo de saturación para lo que exige la sociedad, civil y productiva, de la provincia de Castellón. Nosotros hemos de combinar ambas cuestiones para que el impacto que ocasionan estas instalaciones sea el mínimo. En este caso, la actual MAT pasa por más municipios que la futura. Es una mejora a destacar. La MAT es imprescindible. Cuenta con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) aprobada. Hay que resaltar que las dos líneas no van a convivir en el mismo trazado. Desmontar la actual para que entre en funcionamiento la nueva es una condición. Red Eléctrica Española (REE) ya ha presentado la desmantelación como obligación impuesta a la autorización. La transición a las energías renovables necesita redes y ello implica solidaridad entre todas las partes afectadas.