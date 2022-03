Crisis en la cerámica: presentado el segundo mayor ERTE del sector

La lista de empresas de la cerámica de Castellón que recurren a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no para de crecer. Con fecha de 28 de mayo se presentó una nueva solicitud, correspondiente a una industria con sede en l'Alcora, por causas productivas. La suspensión de los contratos de trabajo se alargará durante nueve meses, si bien está especificado que ninguno de los empleados estará más de cuatro en situación de paro temporal.

Son 470 las personas afectadas por esta medida, lo que constituye el segundo mayor ERTE del sector azulejero en el 2022. El más numeroso se registró en enero, con 911 personas. En estos momentos el nuevo expediente está en fase de consultas con la representación legal de los trabajadores, a fin de llegar a un acuerdo.

Más de 4.000 asalariados

Desde que comenzó el presente año son 26 las empresas que han presentado una solicitud de paro temporal para sus trabajadores, con un total de 4.082 empleados incluidos. Esto supone que una de cada cuatro personas que desempeñan su actividad laboral en el sector están en ERTE o a punto de iniciarlo. A finales del 2020 eran 16.000 los trabajadores directos del sector. Un panorama muy diferente al de hace solo un año, cuando se batió un récord de producción y exportaciones, y la cerámica estaba considerada como un ejemplo de resistencia a los efectos de la crisis del coronavirus. El incremento del precio de la energía y las materias primas ha provocado un fuerte terremoto en la industria, que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno en su decreto para atajar las consecuencias de la guerra en Ucrania no parece atajar.

Reivindicación

Desde hace semanas la cerámica de Castellón reclama la puesta en marcha de medidas inmediatas para hacer frente al fuerte incremento del precio del gas natural. Un fenómeno que comenzó a finales del 2021 y que la invasión provocada por Rusia no ha hecho sino acentuar. Pese a esta insistencia, el Gobierno no ha actuado hasta el Consejo de Ministros del 29 de marzo. Un acuerdo que incluye como punto más destacado una partida de ayudas directas de 125 millones de euros para las empresas grandes consumidoras de gas, como el azulejo, pero que no cuentan con actuaciones adicionales encaminadas al control del precio del gas.