Lío en la hostelería de Castellón por los nuevos contratos de la reforma laboral

Es la última fase de la reforma laboral y entra hoy en vigor. Diseñada para atajar las elevadas tasas de temporalidad, este jueves comienzan a andar los nuevos modelos de contratación previstos en la normativa y eso significa que desaparece el contrato de obra y servicio, uno de los más utilizados en sectores como el turismo, la construcción o el comercio. Unos cambios que están generando un auténtico caos en la mayoría de las empresas de la hostelería de Castellón que, con la campaña de Semana Santa a la vuelta de la esquina, no saben cómo hacer para reforzar sus plantillas.

Los teléfonos de Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) echan humo estos días. «El lío es monumental. Todos los días nos llaman asociados advirtiéndonos de las dificultades con las que se están encontrando a la hora de contratar personal para Semana Santa, ya que al desaparecer la modalidad de obra y servicio los trabajadores deben ser fijos discontinuos», explican desde la patronal.

Aunque la ley de reforma laboral entró en vigor el 31 de diciembre, la propia norma daba un periodo transitorio de tres meses para la mayoría de las medidas que afectan a los contratos de trabajo y es a partir de hoy cuando todas las nuevas contrataciones que se firmen tendrán que cumplir con los nuevos requisitos aprobados en el texto legal. Así, todos los contratos se presumen indefinidos y solo hay uno temporal con dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución.

Fernando Cumba, delegado en Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de la Comunitat, insiste en que con los nuevos contratos hay «actividades económicas que se han quedado sin posibilidad de contratar cuando llegan determinadas campañas turísticas o comerciales». Un hecho que corrobora también Luis Martí, vicepresidente de Ashotur. «La norma no es clara y está generando confusión e inseguridad jurídica entre los empresarios», afirma.

Contrataciones más costosas

En sectores como el caso de la hostelería, la temporalidad se debe a las características de la propia actividad. Y la desaparición del contrato por obra solo deja paso a contratos para sustituciones o por circunstancias imprevisibles de producción. Si el aumento es previsible (en el caso, por ejemplo de la campaña de Semana Santa ), el empresario solo podrá contratar a una persona un máximo de 90 días no consecutivos.

«Lo que está claro es que para el empresario va a ser muy complicado. Cuando empiece la campaña tendrá que llamar a los trabajadores que contrató el año pasado y, si estos no acuden, tendrá que finiquitarlos e indemnizarlos. Será un proceso costoso, tanto desde el punto de vista económico como de papeleo», sentencia Cumba, quien critica que la reforma laboral no ha tenido en cuenta que muchas empresas no tienen un trabajo indefinido todo el año.

Las empresas de trabajo temporal (ETT), sin embargo, ven las cosas de manera distinta. «En esta reforma laboral la causalidad de la contratación temporal se refuerza aportando seguridad jurídica», dice Pilar Trilles, delegada en Castellón de Adecco.