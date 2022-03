La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en la costa de Castellón, donde desde la madrugada del jueves al viernes se esperan vientos de fuerza 7 a 8 que irán acompañados de olas que pueden alcanzar los tres metros de altura.

En concreto, AEMET hace incidencia en extremar la precaución en el litoral norte de la provincia, donde se espera que la virulencia del viento sea notable no solo en la costa, sino también en el interior, donde se ha decretado el aviso amarillo por rachas de viento del noroeste de 90 km/h, que podrían afectar a zonas cercanas del litoral norte. Esta alerta amarilla también está decretada en la costa sur, por rachas de fuerza 7.

Lo que parece descartado es que el estado del mar en la provincia de Castellón pase de fuerte oleaje y rachas de viento. AEMET ha aclarado que, salvo en la costa de Menorca, en las Baleares, no se espera que se produzca el fenómeno conocido como meteotsunami o rissaga, el nombre local como se conoce a la variación brusca del nivel del mar en las Baleares. "Nuestro plan Meteoalerta solo contempla emisión de avisos por rissaga en el ámbito de Baleares, y no hay avisos en vigor por ese fenómeno. No llega un tsunami meteorológico a las costas españolas, aunque en algunas zonas habrá intenso oleaje debido al viento", ha explicado la agencia.

En los últimos días varias zonas del Mediterráneo, incluidas las costas de la Comunitat Valenciana, estaban prevenidas ante la posible irrupción de meteotsunamis, un fenómeno consistente en una subida y bajada brusca del nivel de mar en muy poco tiempo provocadas por pequeños y súbitos cambios en la presión atmosférica. En este caso las olas son pequeñas, pero van creciendo por resonancia y pueden alcanzar el tamaño suficiente para causar daños importantes en los puertos y zonas costeras.

Con estas oscilaciones, el nivel del mar suele alcanzar de 60 a 120 centímetros en periodos de 10 minutos aunque, según AEMET, en ocasiones han llegado hasta los cuatro metros.