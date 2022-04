El descuento de 20 céntimos por cada litro de gasolina y gasoil se empieza aplicar hoy en las gasolineras. Tras la subida histórica de IPC y del precio de los carburantes, el Gobierno de España decidió aplicar una bonificación de 20 céntimos de cada euro, con una pérdida de 15 céntimos para los impuestos recaudados por el estado y 5 céntimos de pérdidas para las gasolineras; regulado en el Real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.

Sin embargo, en la primera jornada de la bonificación de los combustibles, ha habido muchas dudas entre los consumidores. Unas reticencias que se suman a lo problemas informáticos que han impedido que el descuento se haya aplicado desde esta mañana en la Comunitat Valenciana. Además, algunas cadenas de repostaje han experimentado problemas en sus sistemas a la hora de aplicar el descuento.

A pesar de ello, son muchos los conductores que se preguntan: ¿dónde aparece el descuento real?

El descuento de la gasolina

En este primer día, los consumidores no tiene claro cómo saber si se les ha aplicado el descuento o no. La rebaja de 20 céntimos por cada litro de gasolina y gasoil se aplica sobre el mismo precio del combustible, por lo que el precio que pagará el consumidor aparecerá reflejado en el surtidor mientras se llena el deposito de carburante. De este modo, el cliente no tendrá que hacer ningún tipo de gestión extra para beneficiarse de la rebaja.

El descuento aplicado aparecerá en el ticket de compra, el lugar dónde los consumidores podrán comprobar si se le ha aplicado el descuento y de qué manera; ya que el Real Decreto del Gobierno de España indica que la bonificación ha de aparecer desglosada, especificando el importe a percibir antes y después del descuento de los 20 céntimos por litro.

Pueden aparecer dudas porque el descuento no aparece en los paneles informativos es el precio sin la rebaja, que sí que se aplica en el surtidor y el ticket.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha dejado un margen de adaptación a las empresas, por lo que el desglose solo aparecerá de forma obligatoria a partir del 15 de abril.

El Gobierno hará un seguimiento a los precios

Ante las protestas del sector de las gasolineras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha anunciado que llevará a cabo un seguimiento de los precios. Para ello, el Ejecutivo ya se plantea habilitar un buzón para que los consumidores puedan comunicar cualquier tipo de incidencia, como denuncias, reclamaciones o sugerencias.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha matizado que "podrá conocer aquellos actos de competencia desleal relacionados con el descuento que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público. Las autoridades competentes en materia de consumo podrán sancionar las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios relacionadas con la aplicación del descuento".