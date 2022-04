El lío de los 20 céntimos

La medida estrella del plan de choque del Gobierno para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania entra hoy en vigor y lo hace rodeada de un mar de dudas. Desde las 0,00 horas el combustible es 0,20 euros más barato para todos los ciudadanos, sean profesionales o particulares, y la puesta en marcha del descuento ha generado gran incertidumbre tanto entre los usuarios como entre los gestores de las estaciones de servicio de Castellón, que aunque comparten la necesidad de que exista una rebaja en los precios critican la «improvisación» con la que se ha lanzado dicha medida.

En la inmensa mayoría de las 200 estaciones de servicio de la provincia ayer reinaba el desconcierto. «Esto es un caos total. A estas alturas no disponemos de información clara sobre cómo tenemos que hacer la venta con el descuento», se quejaba el responsable de una gasolinera de Vila-real. «No nos han informado de nada. El Gobierno ha sacado una media sin consultar con el sector y, deprisa y corriendo, tenemos que adaptarnos. Una locura», aseguraban en otro surtidor, esta vez en Castelló.

A la falta de información de la que se quejan los empresarios de las estaciones de servicio se unen los cambios informáticos que va a implicar el bono combustible. La rebaja de los 20 céntimos se aplicará automáticamente en el momento de abonar el pago (el precio que aparecerá en el surtidor seguirá siendo el original) y figurará de forma específica en el tiquet de compra. Y eso implica cambios para los que no todas las gasolineras están preparadas. «Quedan horas para que se aplique el descuento y en muchos establecimientos están trabajando a destajo para intentar tenerlo todo listo en tiempo y forma», explicaron desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castellón (Apes).

Otro aspecto que ha alertado a los empresarios del sector es el tener que adelantar el dinero del descuento (de los 20 céntimos, 15 los financia el Gobierno y cinco las petroleras), un sistema que según Apes va a «asfixiar» a las empresas que «no tienen la liquidez necesaria» para hacer frente a estos anticipos. De hecho, muchas estaciones llegaron a plantearse ir hoy a la huelga, aunque finalmente el Gobierno ayer reculó y anunció que las distintas gasolineras podrán empezar a pedir desde ya el anticipo a la Agencia Tributaria de las bonificaciones al combustible y Hacienda prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana.

Quien también ha echado un cable a las estaciones de servicio es la Generalitat Valenciana que estudia habilitar una línea de créditos a interés cero, del IVF, para facilitar el acceso a la financiación de estas gasolineras.

Pocas visitas al surtidor

Si los empresarios tenían ayer más preguntas que respuestas, el grueso de los usuarios tampoco acababan de tener las cosas claras y casi todos estaban convencidos de que el precio que aparecerá hoy en los paneles informativos ya incluirá el descuento. «El detalle de la medida no lo conozco. Lo único que se es que el gasoil será más barato y eso ya me parece una buena noticia», explicó Luis Martínez, que ayer se acercó hasta una gasolinera de Castelló para repostar lo justo. «He echado veinte euros y porque me voy a trabajar y no llego. Mañana (hoy para el lector) llenaré el depósito».

Quien se desplazó ayer a una gasolinera lo hizo porque no tenía más remedio (en muchos establecimientos calculan que las ventas en los últimos días han bajado hasta un 40%) y hoy se espera una avalancha de clientes. «El diésel roza los dos euros. Un atraco. Si me rebajan 20 céntimos bienvenidos sean, aunque el precio seguirá estando prohibitivo», argumentó Martínez.