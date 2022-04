La inflación se come 133 millones de ahorros en Castellón antes de desbocarse

Después de haber crecido de forma casi ininterrumpida desde el 2016 y con una evolución al alza que se ha acelerado durante la pandemia, el ahorro ha caído en Castellón en 133 millones en solo 90 días, los correspondientes al tercer trimestre del 2021.

La escalada del coste de la energía, que ha disparado la inflación --a nivel nacional marzo cerró con un alta de precios del 9,8%-- , es la causa de la vuelta de una tendencia a la baja de las reservas de dinero que se espera que se mantenga cuando se conozcan los datos del primer trimestre del 2022 y, con toda probabilidad, en los próximos meses, dado que la crisis energética, la guerra en Ucrania y los efectos del paro del transporte, cuyos coletazos aún perduran, se dejarán sentir sobremanera.

El Banco de España acaba de hacer público su último informe sobre los depósitos que empresas y familias de la provincia de Castellón guardan en las entidades financieras. Las cifras se corresponden con el cierre del último año y, a fecha del 31 de diciembre, los ahorros sumaban 14.528 millones de euros, lo que representa 133 menos de los 14.661 alcanzados como máximo histórico en septiembre del mismo ejercicio.

El decano del Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol, explica que «en junio del pasado 2021, las empresas ya empezaron a pagar más por el gas y la electricidad, una tendencia que en el último trimestre se disparó, de manera que se han dado muchas situaciones concretas en las que las firmas han ganado decenas de millones de euros durante el primer semestre, pero en el segundo han tenido que dedicar todos los beneficios a mantener el negocio en funcionamiento».

Situación preocupante

Desde el punto de vista de Querol, la situación es «preocupante», porque la caída de los fondos que los castellonenses tienen en el banco «no han bajado porque se hayan gastado en consumo, lo que no supondría su descenso, solo un cambio de manos, sino que empresas y familias están tirando de los depósitos, retirando fondos para hacer frente al incremento de gastos».

El decano de los economistas provinciales indica que, en el caso de la energía, en concreto del gas, de la que las industrias azulejeras son consumidoras intensivas, «el sobrecoste lo imponen los proveedores, que vienen de otros países, con lo que el dinero se va fuera».

El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, asegura que «la inflación se está comiendo el ahorro». «Se está ganando menos y los gastos son iguales o superiores al crecer los precios, de manera que se pierde poder adquisitivo y son muchos quienes no tienen más remedio que recurrir a los ahorros para hacer frente a las obligaciones de pago».

De la misma manera que, estima, las empresas que disponían de recursos propios han tenido que «tirar de ellos» para evitar en lo posible el cierre de la actividad.

A la hora de evaluar las expectativas para los próximos meses, Insa cree que, con una inflación que cerró febrero en Castellón en el 8,9% interanual (el dato de marzo no se ha hecho público aún) y la actual coyuntura de costes disparados, «todo el ahorro generado durante la pandemia --1.329 millones en la provincia desde el final del 2019-- va a desaparecer con esta crisis porque no hay producto que no haya subido y parece que la situación va a continuar».

La temida estanflación

También en el ámbito de las previsiones, Jaime Querol alerta del riesgo de que la inflación continúe creciendo por encima del PIB, de manera que «se entrará en un escenario de estanflación y eso es muy peligroso». El término habla de una situación que distorsiona completamente los mercados y coloca a los hacedores de políticas de los gobiernos y sus bancos centrales en una posición perder-perder. El economista entiende que «Europa tiene que actuar» con medidas globales, más allá de las de un estado. H