El campo envejece en Castellón y solo siete de cada 100 propietarios es menor de 40 años

Las diferentes crisis del transporte en Castellón y el resto del mundo, primero con los contenedores marítimos y luego la huelga del terrestre; todo ello unido a la guerra en Ucrania y la dependencia de su cereal, han revalorizado la importancia de contar con proveedores locales de productos agrícolas y ganaderos.

Pero el campo sigue envejeciendo, pierde superficie y se fragmenta en más parcelas. En la Comunitat y Castellón casi la mitad de los propietarios, un 38%, es mayor de 65 años, debido al escaso relevo generacional; el grupo mayoritario tiene entre 40 y 64 años; y solo un 7%, siete de cada diez, es menor de 40. Así lo apunta un reciente informe publicado por la consultora Cocampo, Radiografía del suelo rústico en España, según el cual el 80% de agricultores titulares de explotaciones son hombres, frente a una minoría femenina.

El pequeño propietario de un huerto pequeño, más ahogado por los costes

costes para un huerto pequeño / Un hándicap para atraer savia joven al sector es la rentabilidad y en el momento actual el minifundismo no ayuda, pues un pequeño terrateniente tiene más dificultades para afrontar el alza de costes como ahora. «En los últimos tiempos los gastos de mantenimiento de los cultivos se han incrementado entre un 25 y un 30% más (entre abono, luz, gasóleo,...) y no se ha repercutido en el precio de origen, pues al trabajar con perecederos no hay más remedio que acceder al que marcan los compradores», señala con total conocimiento Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors.

Según Cocampo, las herencias están contribuyendo a perpetuar el minifundismo. Las cifras hablan por sí solas. La Dirección General del Catastro del Ministerio revela que durante la pandemia, entre 2019 y 2021, la superficie rústica (incluye la cultivada y la abandonada) de la provincia de Castellón ha ido a menos: de 695.498 hectáreas en el 2019 ha bajado a 642.612 al término del 2021, lo que supone una pérdida de 52.886 hectáreas (-8%). Y mientras el área disponible para cultivar ha menguado, las parcelas han ido a más: de 642.125 (2019) se han disparado a 696.230 (2021): 54.105 más (un +8%).

Según concretan a Mediterráneo desde la consultora, «es preocupante el riesgo de fragmentación de un terreno, en Castellón y en el resto de España, cuando se hereda entre más de un propietario. Ello provoca una situación en la que una finca de 100 hectáreas acaba siendo trocitos de fincas de 20 porque se divide entre varios herederos». «Las parcelas se vuelven más pequeñas y en ocasiones con la finca fragmentada los nuevos dueños se desentienden y acaba abandonada. Lo que pedimos es que la Administración acometa un plan específico para consolidar el terreno tras las herencias», indicaron.

«Las explotaciones más pequeñas son las que más sufren la crisis y se abandonan más. Dejan de ser rentables antes que las grandes y tienen que asumir más costes. Hay una necesidad importante del campo de digitalizarse, de aplicar en sus procesos la tecnología 5G, hacerlo atractivo y rentable para los jóvenes y combatir al tiempo la despoblación del interior», manifestaron.

La Unió sí ve una tendencia a la concentración de tierras en los cítricos

Al respecto, el secretario general de la Unión de Llauradors, Carles Peris, matizó que «puede ser que alguien divida una finca en varias parcelas si tiene varios hijos pero la concentración de parcelas va a más y son más grandes. Sin duda». En su argumento, explicó que «muchas tierras se abandonan y son adquiridas por comerciantes profesionales, sobre todo, en cítricos, para ir unificando tierras y así bajar los costos de explotación. La realidad del mercado hace que se poco a poco se concentre más en manos de pocos propietarios». Para Peris, en Castellón sí se dan situaciones como «que un padre con dos hijos y dos parcelas, ceda cada una a uno, sin entrar a dividir todas las parcelas entre ambos y no crear más minifundismo». Para la Unió la actual coyuntura no ayuda a resolver el problema endémico del relevo, como es la rentabilidad, y harían falta «más ayudas a los jóvenes y a la primera instalación como incentivos».

El mapa de los pequeños terratenientes

28 municipios con más de 10.000 miniparcelas cada uno

Castellón tiene 28 localidades con una superficie destinada a la agricultura --ya sea con cultivos o sin cultivar-- con una alta división de las tierras. Según el Catastro, este paquete de localidades con alto nivel de minifundismo suponen el 20%.

Castelló, Alcalà de Xivert y Vila-real, líderes

El ‘top 10’ de pueblos con subparcelas son: Castelló (31.758), Alcalà de Xivert (20.399), Vila-real (18.110), Llucena (17.957), Cabanes (31.758), Segorbe (17.536), Burriana (16.177), Villahermosa (16.052), les Coves (15.946) y Nules (15.669).

¿Qué pasará con los cereales?

La reciente liberación de tierras en barbecho para cultivar cereal, autorizada por el Gobierno, puede llevar «a apostar más por la producción de proximidad y ser una oportunidad. Según la Unió, en Castellón hay poco cereal, apenas en Els Ports y Vall d’Alba.