Falleció, a avanzada edad, Paco Albella Redó y quien esto escribe, a fuer de ser justo debería decirle Don Francisco, porque por sus méritos tanto como excepcional urólogo, o como persona y como político, merece de sobras el tratamiento. En este tiempo en que se están perdiendo las formas, es triste no poder adjudicar, a quien lo merece de sobras, ese rasgo de consideración que este cronista de salida le otorga en este obituario que se redacta con dolor y sentimiento porque uno tuvo el honor y la satisfacción de llamar amigo a Don Paco y precisamente por esa condición nos tuteábamos y le llamaba Paco como él nos llamaba a mi y a mi padre, Tonico.

Él fue a la política, a ocupar el cargo de presidente de la Diputación, con afán de servicio, por castellonerismo, porque amaba profundamente a su tierra. No le hacía falta el prestigio y los emolumentos para medrar. Lo tenía de sobras como médico y tenia suficiente clientela como galeno como para no necesitar ninguna otra aportación para vivir con desahogo. Es más, diré, que en aquel momento los cargos políticos no estaban remunerados. Acepto el puesto por darle satisfacción a su padre que venía de una familia humilde de impresores y se gloriaba de ver a su hijo en ese importante cargo provincial.

Yo quiero principiar hablando en primera persona de Paco Albella porque me ratificó la beca por estudios universitarios que me había concedido su antecesor Nicolás Pérez Salamero. Diré que me la mantuvo hasta concluir, pero he de poner de manifiesto que la exigencia, de la que no se apeaba, es que la nota media tenía que ser superior a 7,5. Me sale del alma decirlo, igual que ahora. Me siento orgulloso de que así fuera. Igualmente, con el doctorado. A él entregué los dos volúmenes de mi obra Dos siglos de pintura castellonense en la que se historiaban a todos los pintores desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Tuve, además, un gran contacto con él, porque fue uno de los impulsores del Colegio Universitario de Castellón. ¡Con qué ilusión hablaba y disponía toco cuando fuera necesario, para que los hijos de su tierra no tuvieran que desplazarse fuera para estudiar una carrera superior! Tuve la suerte de ser uno de los fundadores de aquel ilusionado centro ubicado en aquel entonces en el seminario Mater Dei. Precisamente quien posibilitó el conciliábulo para la decisión de las instalaciones del centro escolar sacerdotal fue él, con el obispo de la diócesis. Nadie me lo tiene que contar porque en aquel tiempo, a parte de mi plaza de profesor, ocupé la de secretario, con Pepe Quereda de subdirector y Agustín Escardino como director. ¡Con qué ilusión se ocupó de financiar tanto en la corporación como en los pueblos de la provincia los recursos suficientes para que aquel retoño de enseñanza superior brotase fértil y lozano!

También he de decir que nuestro hombre era un enamorado del arte y precisamente por ello en el periodo de su mandato de la corporación provincial se ocupó de gestionar los legados de los más importantes artistas castellonenses para el Museo Provincial de Bellas Artes. Las colecciones de los pintores Castell, Puig Roda y Porcar y del escultor Adsuara, tenemos la satisfacción de conservarlas en nuestro patrimonio merced a su gestión.

Sería inacabable referir las obras en las que ocupó su incansable afán para beneficio de la provincia: la mejora de tantas carreteras. Entre ellas traigo a la memoria, la comunicación de la subida al Desierto de las Palmas desde Benicàssim y Castelló con el fin de potenciar una zona que ha tenido una referencial actividad turística. El decoro y embellecimiento del santuario de la Virgen de la Cueva Santa en Altura, patrona de la diócesis, Las mejoras y la traída de aguas en tantos pueblos… y traigo a la memora la inauguración de la fuente de Alfondeguilla a cuya inauguración tuve la satisfacción de asistir como periodista en mis tiempos de colaborador de Mediterráneo.

Pero no fue solamente su acción política, fue su acción ciudadana en cualquier actividad que redundase en beneficio de sus paisanos. Dígalo su esfuerzo en la creación y presidencia de la Fundación Balaguer Gonel Hermanos que tanto provecho ha dado a la ciudad de Castelló con sus subvenciones para actividades culturales y humanitarias.

Y no puedo dejar de hablar del médico, estudioso, abnegado interesado en las dolencias de sus pacientes tanto con el bisturí en la mano como en el reconocimiento, el diagnóstico o el tratamiento. Su destacado nivel, su formación sabia y su perspicacia clínica le llevaron a ser designado jefe de servicio de urología del Hospital General de Castellón, departamento que consiguió merced a su gestión y eficacia ser uno de los más prestigiosos de la Comunidad Valenciana. De él salieron un sin número de buenos profesionales que hoy tienen a gala haber sido sus alumnos. Porque Paco Albella, sabía y lo que es más importante sabía enseñar con paciencia, afabilidad, perseverancia y genuina vocación, la misma que tuvo para colmar de atenciones y de afecto servicial a todos sus pacientes y es que tenía el don de la simpatía, del afecto inmediato de la bondad y de la consideración. Todo ello me lleva a hablar del hombre del amigo de todos, del personaje que siempre estaba con la sonrisa en la boca y que siempre se alegraba al verse con sus amigos. Pasear con él por la calle era un compromiso, porque cada cinco minutos tenía que pararse con alguien. Nunca escatimaba su sonrisa y su complacencia afable, su trato cordial, entrañable, encantador y campechano.

Por si eso fuera poco su apostura de galán cinematográfico hacía que fuera un hombre que despertaba afectos y consideraciones de reconocimiento amistad y afecto. No era extraño que la preciosa vila-realense María de la Estrella (Maristela) Amigo se enamorara de él. Juntos formaron una de las parejas más atractivas y unidas de Castelló y yo me permitiría decir, porque tuve la fortuna que tratarles, y no poco, que más enamoradas. Siempre he dicho que junto a un gran hombre hay una gran mujer, en este caso el aforismo no pudo ser más cierto. Maristela fue consejera, esposa, amiga, madre ejemplar, gozo, alegría y apoyo para su marido y sus hijos. Una pareja admirable con la que siempre era un gozo encontrarse en cualquier lugar. Sus cinco hijos son los mejores testigos de esa vida conyugal de felicidad que solo se ganan las personas dignas, humanas afectuosas y nobles de corazón.

Paco Albella fue un hombre inolvidable, y lo fue como persona y lo fue como político y ello le hace entrar por la puerta grande en la historia de ese Castelló que tanto amó.