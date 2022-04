La pesca de Castellón vuelve tras el parón con un gasóleo que sigue por las nubes

Las barcas de arrastre de los puertos de Castellón volvieron a faenar ayer después de tres semanas de parón motivadas por el incremento del precio de los carburantes y los nulos márgenes de rentabilidad. Una jornada que estuvo marcada por el mal tiempo. La mayor parte de la flota provincial, compuesta por 63 barcas de esta modalidad, recuperó la actividad, pero en el Grau de Castelló hubo menos movimiento. El patrón mayor de su cofradía, Manuel Peña, indicó a este diario que la mitad de las barcas «no pudieron salir, solo lo hicieron las más grandes, y debido a las condiciones han tenido que permanecer en zonas de protección, por lo que solo se han alejado unas siete millas de la costa».

Estas circunstancias afectaron a la cantidad de pescado extraído, que resultó menor de lo esperado. En lo que respecta a las cotizaciones, el presidente de la federación provincial de cofradías, Sergio Albiol, expresó que en este primer día «se movieron en unos precios normales, pero tenemos que ver cómo evoluciona la semana, cuando el tiempo mejore y toda la flota de España salga a faenar», un factor que, teme, pueda reducir considerablemente las valoraciones.

El patrón mayor de Peñíscola, Rafael Simó, indicó que el día fue «bastante bien. Hemos vuelto a la normalidad, hemos celebrado la subasta y el producto se ha pagado correctamente», por lo que la «previsión es salir todos los días de ahora en adelante si nos sale el jornal», informa Alba Boix.

Combustible

La principal preocupación de los marineros sigue siendo el precio del carburante. El gasóleo pesquero, al igual que en el resto de sectores, ha experimentado una rebaja de 20 céntimos por litro con la aplicación de las medidas del Gobierno, en vigor desde el 1 de abril. Pese a esta mejora, la situación se encuentra lejos de ser favorable. «Con este descuento pagamos sobre los 80 céntimos por litro, cuando lo normal es que se mueva entre los 45 y los 60 céntimos», comentó Peña, quien señala que la situación "sigue siendo crítica".

Los costes siguen siendo más elevados que hace un año, mientras que sus ingresos no crecen al mismo ritmo. Por este motivo, Sergio Albiol comentó que la situación de incertidumbre sigue presente. «Hemos decidido volver a salir porque de lo contrario no tendríamos ningún ingreso, y vamos a ver cómo nos va, pero después de Semana Santa habrá que ver lo que ocurre», por lo que no descarta nuevas reivindicaciones.

Las barcas de toda España decidieron parar por la fuerte subida de los carburantes, aunque tras una negociación con el ministro de Agricultura, Luis Planas, las principales organizaciones a nivel nacional optaron por regresar. En Castellón las cofradías mantuvieron el paro hasta el viernes, con la excepción de Benicarló, que ya volvió a principios de semana.

Las valoraciones de los marineros

JOSÉ PALENZUELA: «El tiempo no ha acompañado, pero trabajo después de tres semanas»

VÍCTOR GORRITA: «Estamos a la espera de ver si la rebaja del gasóleo nos sale a cuenta»

MANUEL PEÑA: «La situación de nuestro sector sigue siendo bastante crítica»

SERGIO MONTEALEGRE: «El precio del gasóil con descuento da lo justo para poder cubrir los gastos»

MANEL PEÑA: «Tenemos miedo de que el precio del combustible vuelva a seguir subiendo»

JAVIER RUIZ: «Hemos tenido mal tiempo y poco pescado en este día de regreso»