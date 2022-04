Mª Ángeles Pallarés: «Mi perfil representa a los pueblos del interior»

La primera edila de Canet, Mª Ángeles Pallarés, es también diputada provincial del PP, así como una de las personas de confianza del la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, en cuya dirección ocupa una de las vicesecretarías. Hasta aquí sus cargos institucionales y orgánicos hasta el pasado fin de semana, cuando se celebró en Sevilla el congreso en el que el PP nacional espera haber cerrado las graves heridas abiertas en su seno de la mano de su nuevo líder estatal, Alberto Núñez Feijóo. Es en este contexto en el que Pallarés ha sigo elegida para ocupar un puesto en la junta directiva nacional, estatutariamente el máximo órgano de la formación entre congresos, de la que forman parte en torno a 400 cargos populares.

--Acaba de entrar en la junta directiva nacional del PP que lidera Feijóo ¿Qué implica este nombramiento? ¿Le ha sorprendido?

--La verdad es que me ha sorprendido. Lo sabíamos un poco antes, pero no me lo esperaba. Es una decisión que se consensúa con las direcciones provincial, regional y nacional. De los nombramientos del congreso, creo que soy la única de un pueblo tan pequeño como el mío. Se ha pretendido que la idiosincrasia de la provincia de Castellón se vea representada. Alberto Fabra (sustituye a Begoña Carrasco como miembro del comité de dirección) es de la capital, pero mi perfil responde a la otra realidad de la provincia, donde de 135 municipios, 89 tienen menos de 1.000 habitantes, algo que no todo el mundo sabe. Esta es la apuesta que se ha hecho teniendo en cuenta que no todas las provincias tienen la suerte de contar con dos representantes en los órganos de dirección nacionales.

--¿Cómo valora que Begoña Carrasco no haya renovado su cargo en el comité nacional? ¿Y la entrada de Alberto Fabra?

--Cuando se produjo el nombramiento de Begoña yo no estaba. Al final son propuestas que surgen desde la provincia y entonces ella hizo un papel bastante destacado en el congreso nacional y fue una propuesta de la provincial de Castellón. La capital siempre tiene que estar representada y creo que tanto con Begoña Carrasco como con Alberto Fabra ha estado y está muy bien representada.

--¿Cuál es su objetivo de trabajo en Madrid? ¿Cuáles son sus prioridades en este puesto?

--Con este nombramiento, el objetivo se centra en intentar que Castellón, ya que tenemos la suerte de que cuenta con dos representantes en los órganos de dirección del PP nacional, además de los que lo son natos, como los senadores y diputados, ayude a la provincia lo más posible. Que Castellón se coloque en la agenda nacional. Este momento en el que se están creando las comisiones de trabajo dentro de la junta directiva, la idea es que la provincia logre el máximo de representación y la máxima visibilidad posible dentro del partido en Madrid.

--La dirección provincial a la que pertenece se puso en marcha bajo el mandato de Egea y Casado, ¿qué espera de la etapa que ahora comienza con Feijóo y Gamarra?

--La época turbulenta y convulsa que ha vivido el partido ha ocurrido porque las bases pedían este cambio y ahora, con Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, es diferente. En el congreso de Sevilla se respiraba un ambiente distinto, con personas de más experiencia, de saber hacer, con capacidad de gestión y que inspiran confianza. Núñez Feijóo se ha rodeado de verdaderos pesos pesados con mucha experiencia y que han demostrado sobradamente su capacidad de gestión en las instituciones. Se trata de un nuevo equipo del Partido Popular que está preparado para sacar a España de la crisis económica en la que está inmerso el país en estos momentos y que inspiran, sobre todo, confianza.