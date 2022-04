Pasar con un suspenso, historia contemporánea, lenguaje inclusivo... Así opinan los padres sobre el currículo de Bachillerato

¿Qué opinan los padres sobre el nuevo currículo de Bachillerato, aprobado este martes por el Consejo de Ministros?

Optativas

Del lado de los padres de la pública, la Confederación de asociaciones de padres Gonzalo Anaya ve bien que se diversifiquen las optativas. «Lo que esperamos es que se oferten en todos los centros, se tengan los recursos docentes necesarios y los medios didácticos para que puedan elegir en igualdad de condiciones en todos los centros educativos. Y lo mismo se aplicaría para las de la ESO», señalan desde esta Confederación, que aglutina a Castellón, Valencia y Alicante.

Flexibilizar el Bachillerato

Ven favorable flexibilizar el Bachillerato. La LOMLOE dice que hay de aprobar todas las materias de 1º y 2º. Excepcionalmente, pueden sacar el título con un cate si se dan una serie de criterios. «Si el equipo docente valora que está preparado para titular y se cumplen todos los requisitos nos parece bien», valora Gonzalo Anaya.

Lenguaje inclusivo

En Lengua se incorpora el lenguaje inclusivo: «Se persigue que el alumno adquiera las estrategias para hablar y escribir sin usar expresiones discriminatorias, usando el género cuando sea necesario», defiende la Gonzalo Anaya.

Historia

Otros cambios que no ven mal los progenitores de la pública es que el nuevo temario de Historia de España de 2º se enfoque hacia la etapa a partir de 1812, alegando que la Contemporánea siempre ha sido la gran olvidada y la historia Clásica se da en la ESO.

La concertada

En cambio, el presidente de Concapa Castellón, José Antonio Rodríguez, opina que "es cierto que tenemos un currículo excesivamente amplio en algunas materias, pero hay cosas trascendentales en la Historia de España, como el descubrimiento de América, y que no se vaya a estudiar o pasar de las culturas que nos han hecho ser lo que somos, me parece que es un empobrecimiento".

Mayor brecha social

Para Rodríguez, la LOMLOE no resuelve adecuadamente ni los problemas del Bachiller ni la ESO, con altas tasas de abandono y de repetición cinco y seis veces por encima de la media de la OCDE. «Lo fácil es poder pasar con suspensos y si se necesitas un tercer año no considerarlo repetición, pero esto no es solventar los problemas, sino maquillarlos", añade, para concluir que "no puntuar adecuadamente es desmotivar y generará mayor brecha social, ya que aquellos que pueda pagarse una escuela privada tendrán mayor educación», concluye, señalando que otra cuestión sería abordar cómo se imparten las materias y ampliar los criterios de evaluación.