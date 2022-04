Solo 37 de las nuevas 164 plazas en centros de salud de Castellón son de médicos

La Conselleria de Sanitat lanzó el martes el anuncio de que crearía en las próximas semanas 606 nuevas plazas en los centros de salud y hospitales de la provincia de Castellón. En septiembre, en una segunda etapa, se habilitarán otras tantas, aunque rondarán el centenar teniendo en cuenta que habrá entonces 1.000 en la Comunitat. Tras el desglose general por niveles asistenciales, dado que primaria dispondrá de 164 de estos nuevos puestos y hospitalaria de unas 340, la letra pequeña que estipula qué categorías profesionales se prevén ha generado un gran malestar entre el colectivo médico.

Y es que de las 164 nuevas plazas que se crearán en centros de salud solo 37 son de médico de familia. En concreto, se plantean siete para el área de salud de Vinaròs, 17 para la de Castellón y 13 para la de la Plana. Desde el Colegio de Médicos de Castellón consideran que la Conselleria «sigue sin resolver el déficit de recursos humanos y técnicos por el que atraviesa el sistema sanitario público», además lamentaron que las nuevos puestos de enfermería sean casi el doble.

«Consideramos que tampoco se refuerza como corresponde la atención primaria, cuyas carencias quedaron en evidencia durante los dos años de la pandemia y a pesar de afrontar a diario agendas de trabajo de 50 pacientes y más. Son datos que deben hacer reflexionar sobre cómo se quiere mejorar la calidad asistencial de los ciudadanos», apuntaron.

«La distribución no se atiene a las carencias y necesidades de nuestra población, potenciando categorías de profesionales no médicos, a costa de no dimensionar como se requiere la de facultativos», explicaron desde la entidad.

Solo un pediatra

El malestar es generalizado entre los pediatras, ya que solo se crean cinco nuevas vacantes en la Comunitat, una de ellas en Castellón en el área de la Plana. La presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, la doctora castellonense Eva Suárez, mostró ayer «el enfado por esta distribución de plazas, porque con estas perspectivas y, después de la pandemia, el día a día en las consultas es desesperanzador».

Asimismo, Suárez defendió que la falta de profesionales no puede ser un argumento esgrimido por la Conselleria de Sanitat para no habilitar nuevas plazas, dado que el próximo 26 de mayo acaban los médicos internos residentes (MIR) su formación y podrían incorporarse. «Si no hay contratos estables la gente se marcha, como es normal, por eso no hay luego pediatras para poder contratar», aseguró la portavoz del colectivo.

Otra fase para "afinar" las necesidades concretas

Por su parte, desde el departamento de Ana Barceló recordaron ayer que esta creación de nuevas plazas se contempla en una primera fase que se completará en las próximas semanas, ya que, como dijo la consellera, en la segunda, a partir del próximo mes de septiembre, «se afinaría» más a las necesidades concretas.