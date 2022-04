Adela Cortina: "Si las humanidades no tienen futuro tampoco la sociedad lo tiene"

"Si las humanidades no tienen futuro tampoco la humanidad lo tiene". Así se expresó la catedrática de Ética y doctora honoris causa por la UJI Adela Cortina, quien pronunció la conferencia inaugural del Congreso Valenciano de Filosofía celebrado en la Universitat Jaume I, en la que, en un discurso sembrado de referencias a filósofos y pensadores, como Luis Vives, Kant, Maquiavelo o Bartolomé de las Casas, hizo mención tanto a la pandemia, como a la Guerra de Ucrania, al bofetón de Will Smith en los Óscar, o las fake news para reivindicar la necesidad de unas humanidades que, recordó, sí aumentan el Producto Interior Bruto de un país y al mismo tiempo son fecundas porque sirven para orientar nuestras vidas y darles sentidos

Para Cortina, es una "obviedad" que las humanidades son " imprescindibles" por lo que no entiende por qué tenemos que estar defendiendo siempre su papel y que se reconozcan en los planes de estudio.

Pandemia

La catedrática de Ética se refirió en primer lugar a la sindemia y negó que estemos viviendo una era poscovid, pues seguirá habiendo pandemias y la humanidad tiene que estar preparada y protegida. Añadió que "tenemos que acabar con las desigualdades, con la miseria, porque las pandemias se ceban especialmente con aquellos que son mas pobres", haciendo mención a la aporofobia, que acuñó. También recordó que desde el covid se ha puesto de relieve que hay que invertir en ciencia, que las vacunas nos han salvado. "Parece que la gran propuesta para los planes de estudio es que haya ciencia, tecnociencias, que los chicos y chicas adquieran competencias digitales y conozcan cuestiones de inteligencia artificial. Por supuesto, hay que promocionar las ciencias al máximo. No obstante, matizó que "las ciencias y tecnociencias dependen de quién las maneja y para quién y ese ese el lugar de las humanidades".

Guerra de Ucrania

También recordó el "aldabonazo" que ha supuesto el conflicto de Ucrania en una Europa que pensaba que las guerras mundiales eran cosa del pasado. "Lo que nos está recordando esta guerra es que las humanidades son fundamentales y esenciales", señaló, refiriéndose a que "no es lo mismo abonar autocracias que democracias". "Las sociedades autocráticas, que todo depende de la voluntad de una sola persona, son las que abonan después la opacidad, las atrocidades, mientras que las democráticas son las que pueden garantizar a medio largo y plazo una sociedad en paz, pacifica".

Planes de estudio

También señaló que los seres humanos tenemos un lado científico y otro humanístico. Y apeló a poner esta evidencia sobre el tapete para que aquellos a los que corresponda se den cuenta que hay incluirlo en los planes de estudios de antes de la universidad y universitarios. "Como decía la rectora, lo que está claro es que todos tienen que tener una educación humanística porque se dediquen a lo que se dediquen tienen que hacerlo desde unos valores y actitudes y no desde otras", evidenció, lamentando que es obvio y triste tener que decir que las humanidades tienen que formar parte de los planes de estudio, pues evidencia que las humanidades están siendo poco valoradas desde hace mucho tiempo.

Dignificar la filosofía

También apeló a los propios profesionales a dignificar la Filosofía hay que defender la especificidad y enseñarlo bien, porque si no la humanidad se queda sin unos saberes específicos y fundamentales para su marcha. Animó a los presentes a defender la Filosofía no solo en las protestas, sino también los trabajos que tengan en cuenta los métodos filosóficos: "En Humanidades hay que ser el primero de la clase. El que se dedica a humanidades no es el que no puede dedicarse a otra cosa. Tiene que ser alguien que se empeñe, estudie, se esfuerce también por comunicarlo, porque lo que no se comunica no existe".

Las humanidades sí aumentan el PIB

También defendió que las humanidades sí aumentan el PIB de los países. "Pensemos a lo largo de la pandemia cuánto dinero se ha perdido por el hecho de que no haya podido haber actos culturales", señala, refiriéndose a encuentros, simposia, congresos, conciertos... Hizo también referencia al beneficio económico que da la edición de libros, el cine, que beneficia al país aplicando el IVA. Mencionó también la contribución de la arqueología, los museos, las rutas turísticas, la comunicación, la filología, con la formación en idiomas.

Fecundidad

A su vez defendió que las humanidades influyen en la formación de las personas y nos permiten dirigir el futuro y nuestra historia. "Ojalá las ciencias y tecnociencias crecieran un poco más pero no oscurezcamos el papel de las humanidades", señaló. Recordó la contribución de los humanistas a los descubrimientos cruciales para la historia de la humanidad. Por ello defendió que las humanidades no solo contribuyen al PIB sino que son fecundas para dar sentido a nuestras vidas y conocerlas.

Historia y posverdad

Así, procedió a citar la importancia de distintas disciplinas humanísticas. "La Historia si se tergiversa se hace un daño enorme tan grande como el que esta haciendo Putim. Hay polarizadores profesionales que polarizan la sociedad. Hay que conocer la historia, tratarla lo mas objetivamente posible y tener un afán de verdad, más en tiempos de posverdad y fake news", subrayó.

Filosofía

También defendió "el papel de la buena filosofía", ámbito en el que apeló a "ir con mucho cuidado con la mala ideologización y sectarismos, apelando a su misión para desarrollar capacidad crítica y discernimiento a la sociedad civil y una ciudadanía madura".

Ética

En el turno de preguntas, Cortina apuntó que "en estos tiempos que se les ha ocurrido la idea de quitar la ética de las enseñanzas obligatorias y sustituirla por esa birria de valores cívicos". Apuntó que tendría que ser una ética. Cada vez se reclama más la ética desde todos los ámbitos, una ética para la inteligencia artificial, la digitalización, que a su vez, tendría que ir generando puestos de trabajo conforme se vaya haciendo mas imprescindible.

¿Honoris causa al algoritmo?

Preguntada si al final se hará doctor honoris causa al algoritmo, señaló que las máquinas van siendo mas autónomas y tomando nuestras propias decisiones pero son los seres humanos los que hacen los algoritmos y las máquinas. "Creo que los tecnocientificos mas sensatos siguen diciendo que los algoritmos son para cosas muy determinadas pero deben manejarse desde los seres humanos", concluyó-