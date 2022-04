Municipios de Castellón y la Diputación, de mano de las empresas de control de plagas, han puesto en marcha todos los mecanismos de alerta ante la amenaza de la proliferación de mosquitos a consecuencia de la llegada del calor después de semanas marcadas por las precipitaciones. Eso sí, lo hacen mientras siguen a la espera del visto bueno de la Conselleria de Sanitat a los vuelos de fumigación que solicitaron 13 localidades del litoral, muchas de ellas con extensas zonas de marjal, tal y como adelantó este periódico, y también a las puertas del inicio de la temporada turística de Semana Santa.

Desde la Conselleria de Sanitat explicaron únicamente que la aprobación del plan inicial de tratamiento aéreo para las zonas inundables y humedales de la costa se producirá «en los próximos días», sin concretar plazo para atender las peticiones de vuelos de fumigación de Almassora, Almenara, Benicàssim, Burriana, Cabanes, Castelló, la Llosa, Moncofa, Nules, Orpesa, Peñíscola, Torreblanca y Xilxes. Una vez salga adelante dicha estrategia, las poblaciones «podrán solicitar de forma inmediata la aplicación de los tratamientos en las zonas que sean inaccesibles de forma terrestre». Por ahora, solo Nules ha podido llevar a cabo este tratamiento.

No obstante, desde Sanitat puntualizaron que «aunque ha llovido durante estos días, no ha hecho calor, por lo que la proliferación de mosquitos no es masiva, criterio indispensable para poder autorizar tratamientos que están prohibidos por directiva europea desde 2009, salvo casos de necesidad por salud pública e infestación masiva». También el catedrático en Entomología y Control de Plagas de la Universitat de València Ricardo Jiménez valoró a este periódico que la fumigación aérea es «excepcional» y solo para «minimizar la problemática de picaduras cuando exista una población muy elevada en la zona».

En auge

Ahora bien, Jiménez advirtió de que «las temperaturas más elevadas provocarán que haya más mosquitos», por lo que recalcó la importancia de que las compañías de control «estén llevando a cabo ya los tratamientos adecuados por vía terrestre».

Ejemplo de ello es Moncofa, donde su alcalde, Wences Alós, concretó que en el municipio se están llevando a cabo acciones preventivas: «La semana que viene repartiremos cloro a agricultores y particulares y también hemos puesto en marcha una campaña de concienciación», afirmó.

Ocurre lo mismo con las empresas adjudicatarias del plan de la Diputación, que ejecutan tratamientos larvicidas intensivos en el medio natural en los espacios de marjal, según aportaron desde CTL Sanidad Ambiental.

En esta misma línea, el entomólogo de Lokímica, empresa encargada del Sur provincial, Rubén Bueno, aclaró que «con la subida de temperaturas el ciclo biológico de las larvas se acelera, por lo que en estos momentos el objetivo es llegar a la mayor cantidad de aguas estancadas posible». Disponer tiempo atrás de la previsión meteorológica le permite adelantarse, aunque habrá que esperar para ver las consecuencias del cambio drástico del clima.