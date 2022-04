Comunitat UJIxPlaneta reivindicó este viernes en la Universitat Jaume I que desde la institución se adopten medidas acordes a la situación climática crítica que se está viviendo, coincidiendo con la semana de Rebelión Científica en la que se están llevando a cabo manifestaciones en 30 países. En concreto, piden que en todos los grados se instaure una asignatura obligatoria para aportar una mínima formación sobre crisis climática, ecológica y energética y relación con el sistema económico actual, como explica Miguel Martínez, portavoz del colectivo, que pidió que la UJI active todo su potencial y pase a la acción.

Vicerrectorado

También demandan que creen un vicerrectorado para actuar de forma trasversal, en la UJI, para que sea prioritaria la acción climática.

También piden que en todos los grados se instaure una asignatura obligatoria para aportar una mínima formación. Asimismo, reivindican la «neutralidad climática» antes de 2030, para que la UJI se convierta en modelo de cara a la sociedad. «Tenemos que descarbonizarnos y aprender a vivir con menor energía y consumo», señala Martínez.

Por último pidieron que la UJI deje de colaborar empresas que invierten en combustibles fósiles y contribuyen a la degradación ambiental, lo que implica que no se acepte financiación ni colaboración de ningún tipo, a través de cátedras, becas o ayudas. El colectivo, formado por profesorado, estudiantes y personal de administración, confía en que el periodo electoral, sirva de palanca de cambio para que la rectora de comprometa a la causa. «Los 3 informes del IPCC muestran la gravísima situación y la necesidad de actuar ya», señala.

Advertencia

"Los niveles de contaminación son alarmantes y ya se han activado algunos puntos de no retorno climático. Para no superar el grado y medio de calentamiento global, que desestabilizaría el sistema climático totalmente se necesitan transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energéticos, de infraestructuras, transporte e industrial. Sin embargo, la realidad es que estas transiciones rápidas que pide la ciencia y que son posibles no se están dando, las emisiones siguen aumentando, los recursos se agotan, los gobiernos siguen subvencionando los combustibles fósiles y otras acciones que dañan el medio ambiente y la salud humana", advierten, señalando el riesgo de hacer inhabitable el planeta.