"Los padres de Castellón no hemos pedido impulsar cambios horarios en los colegios"

¿Qué pides a las familias que tengan que votar el 11 sobre la jornada continua?

A las familias lo que hemos tratado de explicar es que miren por el bienestar de sus hijos e hijas, que valoren unos horarios que beneficien su desarrollo, que sean saludables desde el punto de vista de la alimentación y del descanso, que sean equitativos para toda la infancia y que faciliten la socialización tanto de los propios niños como de sus familias. Entendemos que resulta difícil abstraerse de las situación personal, concreta y momentánea de cada familia y pensar en un ámbito no inmediato, colectivo y comunitario, pero quizás esta sea una de las ocasiones en las que más se requiere este esfuerzo.

A lo largo de los últimos meses, la FAMPA y la Confederación han organizado varias jornadas y charlas en torno a la jornada continua ¿por qué y qué conclusiones destacaríais de las mismas?

Sí, al igual que se realizó en el anterior proceso de modificación, en el año 2017 hemos intentado atender las peticiones de información de nuestras AMPA asociadas. En esta ocasión, la pandemia nos ha limitado bastante la realización de actividades presenciales. Desde la Fampa, en aquellos casos puntales en los cuales se nos ha requerido a efectuar aclaraciones con administraciones locales, direcciones de centro, etc.. también hemos colaborado. Las AMPA necesitaban contrastar información. Desde la administración y direcciones de los centros ya se ha informado suficiente respecto a las ventajas de la aplicación de la jornada continua. Por este motivo, la mayor parte de demanda de información ha estado relacionada con los posibles efectos que la jornada continua puede representar en el ámbito educativo, familiar y social. En este aspecto sí que existen bastantes estudios concluyentes.

Se realizó una jornada central en València por parte de la Confederación Gonzalo Anaya, en la cual está integrada Fampa-Castelló. En esta jornada participaron representantes técnicos de la Conselleria encargados de desarrollar todo el proceso de modificación de jornada y también personal experto que presentó sus estudios e investigaciones relativas a los usos del tiempo escolar, en la mayoría de las cuales también ha participado la propia Conselleria. Desde FAMPA- Castelló divulgamos al máximo las presentaciones realizadas en esta jornada. Resulta difícil resumir todas las conclusiones alcanzadas en estos trabajos, pero sí que es cierto que ninguna concretaba que la jornada continua aportara incrementos en mejora del rendimiento, motivación y resultados para el alumnado.

En este sentido, además hay que añadir que la Conselleria de Educación no ha hecho la evaluación externa del programa experimental de jornada escolar. Al no existir estudio rigoroso y científico oficial, hemos ofrecido información alternativa de fuentes expertas (pediatría y sociología) que sí que han hecho estudios. Los cambios siempre tienen que estar fundamentados y significar una mejora para niños y niñas.

¿Por qué ha habido tantos centros que han presentado proyectos de modificación de jornada?

A nivel de nuestras AMPA asociadas no teníamos peticiones para impulsar cambios horarios. La modificación de la jornada no formaba ya parte de nuestra agenda. Apenas había alguna consulta técnica sobre este tema.

El proceso para presentar la propuesta de modificación de jornada se ha simplificado considerablemente en la normativa actual. El plan específico con contextualización, objetivos e indicadores que se exigían con anterioridad se ha convertido en un simple horario con apenas ningún contenido pedagógico. La simplificación documental y el hecho de que ya no se necesita el acuerdo del Consejo Escolar Municipal han llevado a muchos equipos directivos de centro a tomar la iniciativa y plantear esta modificación de jornada atendiendo a las demandas formuladas en los claustros del profesorado.

Si que nos llama la atención que en nuestras comarcas no haya ni un centro escolar concertado que se haya sumado a a la modificación de jornada. Este dato es una amenaza real para la escuela pública. Tenemos los antecedentes de lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas. El peligro de que se instaure una doble red, es decir, la educación pública mayoritariamente en jornada continua y paralelamente toda la educación concertada y privada con jornada partida es real. Ya está sucediendo en alguna población, como por ejemplo Borriana.

Desde Fampa Castelló pensamos que esta estructuración no favorece para nada a la educación pública.

¿Creéis que la fecha de la votación y el momento de publicación del decreto ha sido oportuna?

No, no lo era, y mucho menos después de la situación que hemos vivido en el entorno escolar en los tres últimos cursos por la pandemia. Las AMPA apenas hemos podido acceder a los centros escolares y si hemos realizado alguna actividad ha sido con gran esfuerzo y en precario. No ha sido posible renovar juntas directivas y las actividades que implicaban socialización entre las familias no han existido. No ha sido posible el debate, el intercambio de ideas y de propuestas al respecto de la jornada escolar y de otros temas. Nos ha sorprendido la aceleración y la falta de consenso con la que se ha tramitado todo el proceso.

Por eso, en los órganos consultivos previos en los que se ha realizado el trámite de la norma hemos mostrado nuestra disconformidad y presentado una enmienda a la totalidad y retirada de la norma. Pensamos que en este curso no correspondía formalizar este proceso. Tampoco hemos encontrado ninguna respuesta en este sentido. No sabemos si quizás atiendan a cuestiones de tipo electoral. Pedimos en todo momento que la cuestión de la modificación de jornada se demorara para posteriores cursos cuando existiera una evaluación externa que no se ha hecho y que estaba en la norma. También estamos pendientes del desarrollo de la comisión sobre usos del tiempo de las Corts Valencianes. Al parecer ya han emitido conclusiones que desconocemos. Nosotros realizamos aportaciones en su momento en el sentido de que los tiempos escolares no pueden disociarse de los tiempos sociales, laborales y de los cuidados.

Una vez aprobados los proyectos de jornada continua ¿qué duración tendrán?

Ya venimos sobreavisados en este aspecto. Fampa Castelló siempre ha estado presente en el ámbito de CEAPA, la principal organización de ámbito estatal que representa a las familias de la escuela pública. Nuestros compañeros ya nos indicaron que en el momento en que se instaura la jornada continua en un centro difícilmente tiene vuelta atrás. Y así también lo vemos nosotros. Tal y como viene planteada la cuestión en el decreto actual, solo se puede plantear de nuevo la modificación de jornada en aquellos centros que ya la tengan continua tras la aprobación por parte de su Consejo Escolar. Conociendo la postura de la administración y del profesorado en este tema, en el caso de que los representantes de las familias lo propusieran, muy difícilmente podría salir adelante.

En este sentido, lo propusimos y, lo continuamos reivindicando, que existan otros mecanismos de revisión, como podría ser la evaluación externa, la reformulación de proyectos, etc. que en la norma anterior si que estaba contemplada

¿Sabéis si el proceso de debate sobre el modelo de jornada ha generado tensiones? ¿Por qué?

Sí, desafortunadamente sí. Todavía arrastramos secuelas del anterior proceso de modificación de jornada. No fue agradable en su día, y no lo ha sido tampoco ahora. Las familias no deseábamos repetir el proceso de la misma forma en la que se realizó en el año 2017. Lo pedimos ya desde aquel mismo momento. Y entendíamos que Conselleria también lo valoraba de esta forma. Por eso estamos decepcionados con la Administración.

No nos equivoquemos, tal y como se plantea este proceso, se mezclan situaciones personales, demandas laborales y otras cuestiones en lugar de aspectos educativos, de metodología y de carácter social. Cuando se pierde de vista la infancia y priman los intereses de los adultos, las tensiones se generan. Y es ahí donde se produce el conflicto, de forma equivocada. Las familias también reivindicamos las mejores condiciones laborales para el profesorado. Sin duda esto repercute en la mejora global del sistema educativo. Pero también pedimos garantías, recursos y calidad para el sistema educativo público. Y, desafortunadamente, por lo que respecta a este proceso de modificación de jornada no lo vemos. Consideramos que si desde la Administración se apuesta o se abre la puerta a otro tipo de jornada diferente a la partida lo tendría que hacer de forma decidida, con medios y recursos y con todas las consecuencias que ello representa.

