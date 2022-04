Estas son las ventajas de la jornada continua, según los colegios de Castellón

Los centros con horario intensivo o que están en proceso de su implantación defienden que este modelo favorece la conciliación familiar. El CEIP Sanchis Yago ha presentado una propuesta de cambio de jornada. Desde la dirección del centro explican que, con el horario continuado, las familias tendrán 3 horarios distintos para poder recoger a sus hijos: a las 14.00, a las 15.30 y a las 17.00 horas. Al terminar la jornada lectiva, ofertarán extraescolares gratuitas para todos los alumnos. Además, los niños que no se queden al comer también podrán disfrutar de ellas de 15.30 a 17.00 si así lo desean.

Menos conflictos

Además, añaden que con el horario matutino y vespertino la jornada se hacía excesivamente larga para los alumnos, con un periodo, de 12.30 a 15.30 horas, en el mediodía. Con ello, también esperan que el nuevo formato reduzca los conflictos del mediodía.

Apoyo generalizado

El CEIP Soler i Godes ya tiene horario intensivo y desde la dirección resaltan que la acogida está siendo «muy buena»: «El 92% de las familias quiere continuar», indican. La principal ventaja, resaltan, es la «conciliación» porque hacen horario lectivo de 9.00 a 14.00 horas y los padres pueden ir a por los niños a las 14.00, a las 15.30, después del comedor, o las 17.00, porque las extraescolares de esa hora son de oferta obligatoria para el centro y gratuitas para los progenitores.

Actitud ejemplar

Desde el CEIP Sanchis Yago resaltan que la actitud de las familias y de la comunidad educativa en el proceso de debate está siendo «ejemplar» y no se está dando ningún conflicto.

Si no se vota, es como si dijeras no

Eso sí «genera confusión el tema de las votaciones, porque muchos no entienden que el que no viene a votar es como si votara no a la jornada intensiva, a diferencia de otros procesos electorales».

No es irreversible

Además, los defensores de este modelo niegan que sea irreversible, ya que según la normativa, la Conselleria podrá revocar la autorización de cambio de jornada si no se cumplen las condiciones establecidas en el proyecto. La vigencia del nuevo modelo se mantendrá mientras no se inicie de nuevo el procedimiento de modificación de jornada.