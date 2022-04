Las farmacias de Castellón respaldan estudiar el uso medicinal del cannabis

La regularización del cannabis con fines terapéuticos es un debate abierto que ahora está en el Congreso de los Diputados, tras años de reivindicaciones por parte de pacientes que sufren patologías crónicas o graves. Los farmacéuticos de Castellón avalan realizar en sus establecimientos un estudio piloto, como el llevado a cabo en Francia, para comprobar la eficacia del cannabis medicinal en España y cómo podría ser su implementación.

Esta fue una propuesta lanzada por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, durante su reciente comparecencia ante la subcomisión de cannabis medicinal del Congreso en la cual participan expertos de varios ámbitos para compartir la evidencia científica al respecto. A finales del mes de mayo se deberá remitir al Gobierno un informe con las conclusiones.

«Consideramos que es el momento de actuar con el apropiado rigor científico, técnico y sanitario para dar una respuesta al interés y demanda del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías. Una respuesta en la que debe primar la seguridad y la protección de la salud de los pacientes», explicó Aguilar.

En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, señaló que el objetivo es legalizar, como ya se hace en otros países, el uso medicinal del cannabis con una concentración adecuada. «Actualmente ya hay productos que se comercializan con el principio activo CBD, pero con concentraciones bajas, cuanto mayor concentración el efecto es más potente».

Medicamentos en España

Y es que en España existen tanto medicamentos con principios activos como productos diversos de cannabis, que se diferencian entre ellos según hayan obtenido o no autorización de comercialización para uso médico. En el caso de fármacos, hay dos, Sativex y Epidyolex, que cuentan con autorización de comercialización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y son dispensados por los farmacéuticos hospitalarios para mejorar los síntomas de algunas enfermedades que revisten gravedad.

Los que no tienen autorización de comercialización como medicamentos son la parte florida de la planta, la resina comprimida o hachís, los aceites extraídos y los extractos de cannabis concentrados. Aguilar reconoció que existe «una importante demanda de pacientes que son refractarios a los tratamientos analgésicos habituales, y que piden que se investiguen vías de tratamiento con derivados del cannabis para su uso medicinal». También denunció el «mercado irregular que se está generando con productos que no son medicamentos y que están posicionándose y generando confusión entre la población».

«Los enfermos sufrimos un desamparo total»

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal estima que alrededor de 250.000 ó 300.000 pacientes en España se encuentran en el «mercado negro» para poder acceder a la dispensación de cannabis medicinal. «Es una situación de inseguridad jurídica y sanitaria bastante injusta», lamentó la presidenta de esta entidad, Carola Pérez. A nivel internacional, más de 45 países, entre ellos Alemania, Canadá, varios estados de Estados Unidos o Israel, ya han regulado los fines médicos del cannabis. Ahora España estudia cómo hacerlo.

Una de las voces más combativas para reclamar la regularización medicinal del cannabis es la del castellonense Javier Miravete, presidente de Terapéuticas Hierbas Castelló, una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes usuarios del cannabis con sede en la capital de la Plana. Miravete sufre hemofilia, la cual le produce grandes hemorragias y traumatismos, afectando a todas las articulaciones del cuerpo de forma extrema, provocando graves artropatías. El empleo del cannabis con fines medicinales le posibilita mejorar su día a día. «Los enfermos estamos en un desamparo total y el Congreso llega tarde a una demanda que lleva años», indicó Miravete, quien lamentó que de forma «desesperada» han tenido que recurrir al «mercado negro».

«El cannabis no cura, no es la panacea, pero me reduce los dolores y me permite tener una calidad de vida. Además, ayuda a potenciar los beneficios de otros medicamentos», explicó este castellonense que cree que la subcomisión en el Congreso es un «primer paso», pero aventura que las conclusiones finales «se quedarán cortas».

«No es lo mismo una dosis para uso recreativo, con una cantidad alta, que una dosis medicinal. La comparación es clara. No es lo mismo tomarse un vaso de vino al día que tres botellas. En el uso medicinal no se genera ningún tipo de dependencia», remarcó Miravete.