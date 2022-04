El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado que la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) abrirá durante el mes de junio un total de 25 oficinas "para ayudar de forma gratuita y personalizada a toda la ciudadanía que lo requiera a presentar su declaración de la renta".

Con el programa "Més prop de tu", financiado por la Generalitat, se duplica así el número de oficinas que prestarán el servicio de atención presencial a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, dado que las oficinas de la ATV se ubicarán "de forma estratégica y complementaria a las 25 sedes de la Agencia Estatal que hay actualmente en la Comunitat, permitiendo que sea el doble de población la que puede ser atendida y aumentando el tiempo que cada agente puede dedicar a la ciudadanía en sus consultas".

La elección de los 21 municipios en los que se ubicarán las oficinas temporales de la ATV, -al margen de las sedes de la ATV en las tres capitales de provincia-, se ha realizado, tal y como ha señalado Soler, "teniendo en cuenta la lejanía con los puntos de atención estatales para dar las mismas oportunidades a todos los contribuyentes y acercar lo máximo posible los puntos de atención presencial a todas las localidades de la Comunitat" o bien por una elevada concentración de población "lo que impide que los recursos de la agencia estatal sean suficientes para atender la elevada petición de ayuda que reciben sus oficinas".

En Castelló, a las tres sedes de la AEAT que existen actualmente (Castelló, Vila-real i Vinaròs) se sumarán 7 oficinas dependientes de la Generalitat que se ubicarán en L' Alcora, Sant Mateu, Segorbe, Morella, Vistabella del Maestrat, Benicarló y Montanejos "permitiendo que los ciudadanos de todo el interior, que hasta ahora no tenían ninguna sede de la AEAT próxima en la que pudieran recibir esta ayuda, tengan ahora a su disposición este servicio en apenas unos minutos", ha explicado.

En Alicante, a las 8 delegaciones que existen de forma permanente la Generalitat sumará otras 8 oficinas temporales en Altea, Santa Pola, El Pinós, El Campello, Torrevieja, Xaló, Xixona y L'Alfàs del Pi siendo la provincia que mayor número de oficinas de la ATV tendrá instaladas por la concentración de población y el insuficiente servicio que puede atender actualmente la agencia estatal".

Finalmente, en Valencia, a las 13 delegaciones existentes se sumarán 7 oficinas de la ATV en 6 municipios diferentes, dado que la localidad de Chiva tendrá una oficina tanto en el centro del municipio como en la urbanización de Calicanto. A ellas se sumarán las de Albaida, Chelva, Ayora, Ademuz y la Font de la Figuera.

De esta forma, se podrá realizar la declaración desde la sede de la ATV en València (C/ Gregorio Gea, 14) y las delegaciones Alicante (C/ Churruca, 15) y Castelló de la Plana (C/ Plaza Tetuán, 38), como desde las oficinas de la renta instaladas por la Generalitat en los otros 21 municipios de la Comunitat Valenciana.

Recursos adicionales para garantizar una correcta campaña de la renta

Para ello, desde la ATV reforzará el equipo técnico destinados a prestar ayuda en la presentación de la renta a la ciudadanía. En esta ocasión, se contratará a un total de 75 profesionales interinos, un 60% más que en la campaña de 2020, y que, acompañados de funcionarios de carrera de la ATV, atenderán las citas programadas tanto en la modalidad presencial en el mes de junio como telefónica (mayo y junio) "para ayudar a los contribuyentes a realizar sus declaraciones de la renta con la seguridad de que cumplen con sus obligaciones fiscales de forma correcta y ayudándoles a resolver dudas en relación a plazos, deducciones, tipos impositivos o cualquier otra cuestión relacionada".

"Después de dos años de pandemia, en los que la atención que hemos podido ofrecer ha sido únicamente telefónica, recuperamos la atención presencial conscientes de que si hay un trámite administrativo que requiera de atención personalizada y en persona es el de la renta, por lo delicado y complejo de su contenido y por la inseguridad que da a la ciudadanía su presentación telemática sin que ningún experto te asesore", ha señalado Soler.

De hecho, el Consell ha reconocido que "son muchos los ciudadanos que tienen que recurrir a profesionales fiscales para completar correctamente su renta", por lo que se ha mostrado convencido de que era "una obligación de la administración valenciana volver a poner este servicio a disposición de toda la ciudadanía de forma gratuita a la mayor brevedad posible".

En esta línea, la directora de la ATV ha avanzado que el Consell ya estudia "ampliar a un número todavía mayor de municipios este servicio presencial para la próxima campaña, así como la duración de la misma, pudiendo extenderse también la atención presencial al mes de mayo".

Cita previa a partir del 26 de mayo

Para que los 2,5 millones de valencianos y valencianas que están obligados a declarar puedan recibir este servicio de atención presencial que arrancará el próximo 1 de junio, será imprescindible que soliciten cita a previa a partir del 26 de mayo, indicando en qué sede (tanto las ofrecidas por la administración autonómica como las estatales) prefiere ser atendido, así como el día y la hora que más le convenga.

El servicio estará abierto para todos los contribuyentes con independencia de su edad y nivel de renta y los canales para solicitar la cita previa serán los mismos para todas las sedes, facilitando la gestión y los trámites a los ciudadanos. Podrá concertarse a través de la web de la Agencia Tributaria estatal, de la app 'Agencia Tributaria', a través del teléfono automático 24 horas 915357326 o 901121224 o a través del teléfono de atención personal de cita previa 915530071 o 901223344, que estará disponible de lunes a viernes de 9h a 19h.

Servicio telefónico 'Le llamamos'

Asimismo, la Generalitat también prestará a partir del 5 de mayo el servicio telefónico 'Le Llamamos', -en colaboración con la AEAT- que asesora en la realización de las declaraciones de la renta por teléfono. A partir del día 3 de mayo, la ciudadanía podrá solicitar cita previa para este servicio, donde será fundamental "una correcta identificación que asegure que la persona al otro lado del teléfono es la declarante".

Colaboración con municipios

Además de la atención de las citas concertadas, la ATV también pondrá a disposición de todos los municipios, incluidos aquellos en los que no haya ofici-nas móviles, varios canales de comunicación para resolver las dudas y cuestiones particulares que puedan surgir a sus vecinos. De hecho, está habilitada la dirección de correo electrónico oacrenta_atv@gva.es para cualquier duda vinculada a la aplicación de deducciones autonómicas y otras cuestiones particulares.