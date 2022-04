La negociación del convenio colectivo del sector cerámico puso encima de la mesa las propuestas de la patronal Ascer, después de que en la anterior reunión se mostraran las de los sindicatos. Por la parte empresarial, señalaron que falta "concretar la oferta salarial que pueda llegar a hacerse y que, en todo caso, deberá ser acorde con el contexto geopolítico actual", marcado por la incertidumbre económica y el aumento de los costes.

Los sindicatos plantearon una propuesta de incremento salarial del 3%, y en el caso de que la inflación sea superior, un aumento de dos puntos por encima de la inflación. Para Ascer, "la propuesta sindical no se corresponde con la grave crisis de costes que está atravesando el sector. Las empresas están soportando unos desorbitados precios del gas y del resto de las materias primas, especialmente de las arcillas y los esmaltes, así como de los fletes, que deterioran gravemente sus cuentas de resultados y están provocando las indeseables regulaciones temporales de empleo. En este contexto, es de la mayor importancia que el crecimiento de los salarios sea moderado y que sigan desvinculados de futuras revisiones referenciadas al IPC".

Para la entidad que representa a los empresarios "hoy, más que nunca, las empresas para continuar con su producción, mantener los mercados y asegurar el empleo, necesitan conocer sus costes para cada año de vigencia sin que queden a expensas de modificaciones posteriores de imposible traslación a los precios".

Mesa sindical

Desde CCOO, Jordi Riera detalló que las propuestas de la patronal "siguen con los recortes de las condiciones para los trabajadores" e insiste en mecanismos de revisión salarial "que cuiden de las rentas de los empleados", además de afirmar que por el momento "no han hecho otra propuesta que no sea una congelación salarial, algo que no concuerda con una inflación que ya roza el 10%".

Por el momento no hay fecha para la próxima reunión, con el fin de que las partes puedan analizar al detalle las propuestas tanto de la representación empresarial como de los sindicatos.

El anterior convenio, firmado el pasado verano, tenía una vigencia de un año, con un incremento salarial del 2,75%, que igualaba la inflación interanual en el momento en el que se acordó.